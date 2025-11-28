Türkiye
Sokak sokak trafiğe kapalı yollar: İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?
28 Kasım Cuma günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
28 Kasım Cuma günü İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sokak sokak trafiğe kapalı yollar
2025-11-28T07:59+0300
2025-11-28T07:59+0300
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ülkeyi ziyaret eden Papa 14. Leo'nun İstanbul'da yapacağı bazı temaslar kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Saat 9.30Papa 14. Leo'nun bugün Saint Esprit Kilisesi ve Bomonti Fransız Fakirhanesi'ne yapacağı ziyaret dolayısıyla saat 09.30'dan program bitimine kadar Halaskargazi Caddesi, Silahşör Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Halaskargazi istikameti, Darülaceze Caddesi kesişiminden itibaren Abide-i Hürriyet Caddesi, Ortakır Sokak ve Cumhuriyet Caddesi iki taraflı trafiğe kapatılacakken, sürücüler Valikonağı, Yedikuyular, Asker Ocağı, Büyükdere, 19 Mayıs ve Merkez caddelerini kullanabilecek.Saat 7.00Fransız Fakirhanesi ziyareti kapsamında saat 07.00'den program sonuna dek Ortakır ve Düzoğlu sokakları araç geçişine kapalı olacakken, bunlara alternatif olarak Silahşör ve İncirlidede caddeleri ile Nehir, Semt Pazarı, Gökkuşağı ve Yeniyol sokaklarında trafik akışı sağlanacak.Saat 9.00Papa'nın Fransız Fakirhanesi'nden Vatikan İstanbul Temsilciliği'ne gidişi sırasında saat 09.00'dan program bitimine kadar Cumhuriyet, Silahşör, Abide-i Hürriyet ve Halaskargazi caddeleri ile Ortakır, İzzet Paşa, Papa Roncalli ve Babil sokakları trafiğe kapatılacak. Sürücüler, alternatif yol olarak İstiklal Sokak ile Valikonağı, Merkez, Büyükdere ve Akar caddelerini tercih edebilecek.Saat 12.00Papa 14. Leo'nun Vatikan İstanbul Temsilciliği'nden Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'ne gidişi dolayısıyla saat 12.00'den program sonuna dek Refik Saydam ve Cumhuriyet caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı, Atatürk Bulvarı Aksaray istikameti, Gazi Mustafa Kemal Caddesi sahil istikameti, Avrasya Transityol Bakırköy istikameti, Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy istikameti (Çatladıkapı Taşhanlar arası), Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti (Taşhanlar Havuzlu Kavşak arası) ve Yenihavaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı İstikameti trafiğe kapatılacak.Saat 14.30Papa 14. Leo'nun Atatürk Havalimanı'ndan Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu'na gidişi dolayısıyla saat 14.30'dan program bitimine kadar Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı istikameti, Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak istikameti, Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci istikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak arası), Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti, Kennedy Caddesi Sirkeci (Taşhanlar Yenikapı arası) ve Bakırköy (Çatladıkapı Yenikapı arası) istikametleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Atatürk Bulvarı Unkapanı istikametleri, Refik Saydam Caddesi'nden Tarlabaşı Bulvarı istikameti ve Tarlabaşı Bulvarı'ndan Cumhuriyet Caddesi istikameti ile Cumhuriyet Caddesi iki taraflı taşıt trafiğine kapatılacak.
İstanbul Valiliği, Papa 14. Leo'nun İstanbul programı için bazı yolların kapandığını duyurdu. Açıklamada 28 Kasım Cuma günü İstanbul'da kapalı olacak tüm sokak ve caddeler yer aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ülkeyi ziyaret eden Papa 14. Leo'nun İstanbul'da yapacağı bazı temaslar kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Saat 9.30

Papa 14. Leo'nun bugün Saint Esprit Kilisesi ve Bomonti Fransız Fakirhanesi'ne yapacağı ziyaret dolayısıyla saat 09.30'dan program bitimine kadar Halaskargazi Caddesi, Silahşör Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Halaskargazi istikameti, Darülaceze Caddesi kesişiminden itibaren Abide-i Hürriyet Caddesi, Ortakır Sokak ve Cumhuriyet Caddesi iki taraflı trafiğe kapatılacakken, sürücüler Valikonağı, Yedikuyular, Asker Ocağı, Büyükdere, 19 Mayıs ve Merkez caddelerini kullanabilecek.

Saat 7.00

Fransız Fakirhanesi ziyareti kapsamında saat 07.00'den program sonuna dek Ortakır ve Düzoğlu sokakları araç geçişine kapalı olacakken, bunlara alternatif olarak Silahşör ve İncirlidede caddeleri ile Nehir, Semt Pazarı, Gökkuşağı ve Yeniyol sokaklarında trafik akışı sağlanacak.

Saat 9.00

Papa'nın Fransız Fakirhanesi'nden Vatikan İstanbul Temsilciliği'ne gidişi sırasında saat 09.00'dan program bitimine kadar Cumhuriyet, Silahşör, Abide-i Hürriyet ve Halaskargazi caddeleri ile Ortakır, İzzet Paşa, Papa Roncalli ve Babil sokakları trafiğe kapatılacak. Sürücüler, alternatif yol olarak İstiklal Sokak ile Valikonağı, Merkez, Büyükdere ve Akar caddelerini tercih edebilecek.

Saat 12.00

Papa 14. Leo'nun Vatikan İstanbul Temsilciliği'nden Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'ne gidişi dolayısıyla saat 12.00'den program sonuna dek Refik Saydam ve Cumhuriyet caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı, Atatürk Bulvarı Aksaray istikameti, Gazi Mustafa Kemal Caddesi sahil istikameti, Avrasya Transityol Bakırköy istikameti, Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy istikameti (Çatladıkapı Taşhanlar arası), Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti (Taşhanlar Havuzlu Kavşak arası) ve Yenihavaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı İstikameti trafiğe kapatılacak.

Saat 14.30

Papa 14. Leo'nun Atatürk Havalimanı'ndan Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu'na gidişi dolayısıyla saat 14.30'dan program bitimine kadar Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı istikameti, Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak istikameti, Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci istikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak arası), Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti, Kennedy Caddesi Sirkeci (Taşhanlar Yenikapı arası) ve Bakırköy (Çatladıkapı Yenikapı arası) istikametleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Atatürk Bulvarı Unkapanı istikametleri, Refik Saydam Caddesi'nden Tarlabaşı Bulvarı istikameti ve Tarlabaşı Bulvarı'ndan Cumhuriyet Caddesi istikameti ile Cumhuriyet Caddesi iki taraflı taşıt trafiğine kapatılacak.
