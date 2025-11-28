Şili'deki 2. tur devlet başkanlığı adaylarını uzmanı değerlendirdi: 'Sağ adayların hepsi birer Trump'

“İlk tur seçim sonuçlarına baktığımızda Jeannette Jara, bir Komünist parti lideri, diğer yanda aşırı sağcı bir isim var ve ilk turun sonucunda aslında sağ bloğa çıkan oylar yüzde 70'in üzerinde aşağı yukarı veya yüzde 70'e tekabül ediyor.

Böyle baktığımızda kağıt üzerinde matematiksel olarak Jara'nın şansı düşük. Bu biraz şeyden kaynaklanıyor tabi. Daha önce bir Boric iktidarından bahsediyoruz. Bir sol blok şeklinde çıkmıştı ama Boric bu sol blok aslında en sağ noktasında duran birisiydi. Zaten bu blokun adayı olarak Jara’nın öne çıkması da muhtemelen o sol blok olarak iktidara gelmiş ama sol adına hemen hiç hamle yapmamış Boric'e karşı bir tepkiydi.”