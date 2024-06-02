https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/uadde-israile-karsi-actigi-soykirim-davasina-sili-de-katilacak-1084431208.html

UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Şili de katılacak

UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Şili de katılacak

Sputnik Türkiye

Meksika’dan sonra bir diğer Güney Amerika ülkesi Şili de Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olma... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T10:49+0300

2024-06-02T10:49+0300

2024-06-02T10:49+0300

israil- filistin çatışması

şili

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

soykırım

gabriel boric

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Ülkenin Devlet Başkan Gabriel Boric, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davaya müdahil olacaklarını bildirdi.Kongre'de konuşan Boric, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açılan davaya müdahil olacaklarını duyurdu.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ayrım gözetmeksizin masum sivilleri hedef aldığını dile getiren Boric, "Bugün bir şeyi ifade etmeyi kendimde görev addediyorum. Gazze'de olanlar karşısında öfkemizi belirtmekten asla vazgeçmeyeceğiz. İsrail ordusunun saldırılarında, özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere masum siviller hayatını kaybediyor. 35 binden fazla insan öldürüldü" ifadelerini kullandı.Boric, Gazze'de insani bir felaketin yaşandığını vurgulayarak, "Gazze'nin alt yapısı tamamen yerle bir edildi. Uluslararası kamuoyunun sağlam bir tepki göstermesinin zamanı geldi. Soykırım sözleşmesinin ihlali gerekçesiyle UAD'de İsrail'e karşı açılan davaya müdahil olacağımızı bildirmek istiyorum" dedi.Şili'nin bu konudaki argümanlarının UAD'ye götürülmesi için gerekli talimatı verdiğini söyleyen Boric, "Barbarlık nerede, ne şekilde olursa olsun asla kabul etmeyiz. Hamas'ın terörist saldırılarını da şüphesiz kınadık. Bütün rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini ifade ettik" değerlendirmesinde bulundu.Boric'in sözleri Kongre'dekiler tarafından uzun süre alkışlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/disisleri-bakanligindan-israil-aciklamasi-suratle-yerine-getirilmesini-bekliyoruz-1084179387.html

şili

gazze

gazze şeridi

israil

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şili, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), soykırım, gabriel boric