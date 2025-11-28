https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/rusyanin-belcika-buyukelcisi-nato-ittifaka-uye-ulkelerin-vatandaslarini-rusya-ile-savasa-hazirliyor-1101368404.html

Rusya’nın Belçika Büyükelçisi: NATO, ittifaka üye ülkelerin vatandaşlarını Rusya ile savaşa hazırlıyor

Rusya'nın Belçika Büyükelçisi: NATO, ittifaka üye ülkelerin vatandaşlarını Rusya ile savaşa hazırlıyor

Brüksel’de düzenlenen Rusya-Belarus ortak etkinliğinde konuşan Rusya’nın Belçika Büyükelçisi Denis Gonçar, Batı ile yaşanan jeopolitik gerilimler ve Avrupa güvenliği konularında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Gonçar, NATO’nun halkı, Rusya’ya karşı büyük ölçekli bir savaşa hazırladığını, Avrupa Birliği’nin de bu militarist eğilimlere destek vererek kuruluş felsefesini terk ettiğini vurguladı.Rus diplomat, Ukrayna'nın yaklaşık üç buçuk yıldır Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaşa dahil edilmesine rağmen, NATO ve AB ülkelerinin yaşananlardan ders çıkarmadığını belirterek, aksine, ‘yeni bir Avrupa güvenlik sistemi kurma’ çalışmalarının Rusya ve Belarus’u dışlamak üzerine şekillendirildiğini kaydetti.Daha önce Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Almanya ordusunun Rusya ile muhtemel bir savaş senaryosuna karşı 800 bin NATO askerinin doğu sınırlarına sevk edilmesini içeren bir plan üzerinde çalıştığını yazmıştı.

