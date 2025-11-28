https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/rusyanin-belcika-buyukelcisi-nato-ittifaka-uye-ulkelerin-vatandaslarini-rusya-ile-savasa-hazirliyor-1101368404.html
Rusya’nın Belçika Büyükelçisi: NATO, ittifaka üye ülkelerin vatandaşlarını Rusya ile savaşa hazırlıyor
Rusya'nın Belçika Büyükelçisi: NATO, ittifaka üye ülkelerin vatandaşlarını Rusya ile savaşa hazırlıyor
Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Denis Gonçar, NATO'nun ittifaka üye ülkelerin vatandaşlarını sözde 'Rus tehdidi' üzerinden psikolojik olarak savaşa... 28.11.2025
Brüksel’de düzenlenen Rusya-Belarus ortak etkinliğinde konuşan Rusya’nın Belçika Büyükelçisi Denis Gonçar, Batı ile yaşanan jeopolitik gerilimler ve Avrupa güvenliği konularında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Gonçar, NATO’nun halkı, Rusya’ya karşı büyük ölçekli bir savaşa hazırladığını, Avrupa Birliği’nin de bu militarist eğilimlere destek vererek kuruluş felsefesini terk ettiğini vurguladı.Rus diplomat, Ukrayna'nın yaklaşık üç buçuk yıldır Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaşa dahil edilmesine rağmen, NATO ve AB ülkelerinin yaşananlardan ders çıkarmadığını belirterek, aksine, ‘yeni bir Avrupa güvenlik sistemi kurma’ çalışmalarının Rusya ve Belarus’u dışlamak üzerine şekillendirildiğini kaydetti.Daha önce Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Almanya ordusunun Rusya ile muhtemel bir savaş senaryosuna karşı 800 bin NATO askerinin doğu sınırlarına sevk edilmesini içeren bir plan üzerinde çalıştığını yazmıştı.
Rusya’nın Belçika Büyükelçisi: NATO, ittifaka üye ülkelerin vatandaşlarını Rusya ile savaşa hazırlıyor
Rusya’nın Belçika Büyükelçisi Denis Gonçar, NATO'nun ittifaka üye ülkelerin vatandaşlarını sözde 'Rus tehdidi' üzerinden psikolojik olarak savaşa hazırladığını, AB’nin ise askeri yoğunlaşmayı artırarak Avrupa’nın barışçıl kimliğini NATO çıkarlarına feda ettiğini belirtti.
Brüksel’de düzenlenen Rusya-Belarus ortak etkinliğinde konuşan Rusya’nın Belçika Büyükelçisi Denis Gonçar, Batı ile yaşanan jeopolitik gerilimler ve Avrupa güvenliği konularında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gonçar, NATO’nun halkı, Rusya’ya karşı büyük ölçekli bir savaşa hazırladığını, Avrupa Birliği’nin de bu militarist eğilimlere destek vererek kuruluş felsefesini terk ettiğini vurguladı.
NATO, Kremlin’in olmayan saldırı planlarıyla halkını korkutarak, kulağa ne kadar çılgınca gelse de, Rusya’yla büyük bir savaş için hazırlıklara başladı. Avrupa Birliği ise sınırsız bir şekilde militarizmi teşvik ediyor ve barış ve refah için öngörülen birleşik Avrupa fikrini gömerek NATO’nun uzantısına dönüşüyor. Bu gidişat, Avrupa’nın küresel etkisini ve rekabet gücünü hızla yitiriyor.
Rus diplomat, Ukrayna'nın yaklaşık üç buçuk yıldır Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaşa dahil edilmesine rağmen, NATO ve AB ülkelerinin yaşananlardan ders çıkarmadığını belirterek, aksine, ‘yeni bir Avrupa güvenlik sistemi kurma’ çalışmalarının Rusya ve Belarus’u dışlamak üzerine şekillendirildiğini kaydetti.
Batı, sadece eski Sovyet coğrafyasındaki komşularımızı değil, Asya, Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika’daki ortaklarımızı da kendi çatışmacı planlarına dahil etmeye çalışıyor. Ancak nasıl ki Rusya’ya stratejik yenilgi yaşatma hayalleri suya düştüyse, bizi müttefik ülkelerimizden koparma planları da aynı şekilde başarısızlığa uğrayacaktır.
Daha önce Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Almanya ordusunun Rusya ile muhtemel bir savaş senaryosuna karşı 800 bin NATO askerinin doğu sınırlarına sevk edilmesini içeren bir plan üzerinde çalıştığını yazmıştı.