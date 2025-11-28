Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/rusyanin-belcika-buyukelcisi-nato-ittifaka-uye-ulkelerin-vatandaslarini-rusya-ile-savasa-hazirliyor-1101368404.html
Rusya’nın Belçika Büyükelçisi: NATO, ittifaka üye ülkelerin vatandaşlarını Rusya ile savaşa hazırlıyor
Rusya’nın Belçika Büyükelçisi: NATO, ittifaka üye ülkelerin vatandaşlarını Rusya ile savaşa hazırlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Belçika Büyükelçisi Denis Gonçar, NATO'nun ittifaka üye ülkelerin vatandaşlarını sözde 'Rus tehdidi' üzerinden psikolojik olarak savaşa... 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T01:23+0300
2025-11-28T01:23+0300
dünya
denis gonçar
rus büyükelçiliği
belçika
rusya
belarus
brüksel
nato
ab
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082473911_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_12aa2a48a09237fa2dca61a306d420af.png
Brüksel’de düzenlenen Rusya-Belarus ortak etkinliğinde konuşan Rusya’nın Belçika Büyükelçisi Denis Gonçar, Batı ile yaşanan jeopolitik gerilimler ve Avrupa güvenliği konularında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Gonçar, NATO’nun halkı, Rusya’ya karşı büyük ölçekli bir savaşa hazırladığını, Avrupa Birliği’nin de bu militarist eğilimlere destek vererek kuruluş felsefesini terk ettiğini vurguladı.Rus diplomat, Ukrayna'nın yaklaşık üç buçuk yıldır Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaşa dahil edilmesine rağmen, NATO ve AB ülkelerinin yaşananlardan ders çıkarmadığını belirterek, aksine, ‘yeni bir Avrupa güvenlik sistemi kurma’ çalışmalarının Rusya ve Belarus’u dışlamak üzerine şekillendirildiğini kaydetti.Daha önce Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Almanya ordusunun Rusya ile muhtemel bir savaş senaryosuna karşı 800 bin NATO askerinin doğu sınırlarına sevk edilmesini içeren bir plan üzerinde çalıştığını yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/nato-genel-sekreteri-rutte-tum-nato-ulkeleri-rusya-nedeniyle-artik-cephe-hatti-devletleri-1101365936.html
belçika
rusya
belarus
brüksel
moskova
almanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082473911_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d15da383533a641e82c494e93ce239cc.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
denis gonçar, rus büyükelçiliği, belçika, rusya, belarus, brüksel, nato, ab, avrupa birliği, moskova, avrupa, almanya, ukrayna
denis gonçar, rus büyükelçiliği, belçika, rusya, belarus, brüksel, nato, ab, avrupa birliği, moskova, avrupa, almanya, ukrayna

Rusya’nın Belçika Büyükelçisi: NATO, ittifaka üye ülkelerin vatandaşlarını Rusya ile savaşa hazırlıyor

01:23 28.11.2025
© SputnikNATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü
NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
© Sputnik
Abone ol
Rusya’nın Belçika Büyükelçisi Denis Gonçar, NATO'nun ittifaka üye ülkelerin vatandaşlarını sözde 'Rus tehdidi' üzerinden psikolojik olarak savaşa hazırladığını, AB’nin ise askeri yoğunlaşmayı artırarak Avrupa’nın barışçıl kimliğini NATO çıkarlarına feda ettiğini belirtti.
Brüksel’de düzenlenen Rusya-Belarus ortak etkinliğinde konuşan Rusya’nın Belçika Büyükelçisi Denis Gonçar, Batı ile yaşanan jeopolitik gerilimler ve Avrupa güvenliği konularında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gonçar, NATO’nun halkı, Rusya’ya karşı büyük ölçekli bir savaşa hazırladığını, Avrupa Birliği’nin de bu militarist eğilimlere destek vererek kuruluş felsefesini terk ettiğini vurguladı.
NATO, Kremlin’in olmayan saldırı planlarıyla halkını korkutarak, kulağa ne kadar çılgınca gelse de, Rusya’yla büyük bir savaş için hazırlıklara başladı. Avrupa Birliği ise sınırsız bir şekilde militarizmi teşvik ediyor ve barış ve refah için öngörülen birleşik Avrupa fikrini gömerek NATO’nun uzantısına dönüşüyor. Bu gidişat, Avrupa’nın küresel etkisini ve rekabet gücünü hızla yitiriyor.
Rus diplomat, Ukrayna'nın yaklaşık üç buçuk yıldır Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaşa dahil edilmesine rağmen, NATO ve AB ülkelerinin yaşananlardan ders çıkarmadığını belirterek, aksine, ‘yeni bir Avrupa güvenlik sistemi kurma’ çalışmalarının Rusya ve Belarus’u dışlamak üzerine şekillendirildiğini kaydetti.
Batı, sadece eski Sovyet coğrafyasındaki komşularımızı değil, Asya, Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika’daki ortaklarımızı da kendi çatışmacı planlarına dahil etmeye çalışıyor. Ancak nasıl ki Rusya’ya stratejik yenilgi yaşatma hayalleri suya düştüyse, bizi müttefik ülkelerimizden koparma planları da aynı şekilde başarısızlığa uğrayacaktır.
Daha önce Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Almanya ordusunun Rusya ile muhtemel bir savaş senaryosuna karşı 800 bin NATO askerinin doğu sınırlarına sevk edilmesini içeren bir plan üzerinde çalıştığını yazmıştı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
DÜNYA
NATO Genel Sekreteri Rutte: Tüm NATO ülkeleri Rusya nedeniyle artık ‘cephe hattı devletleri’
Dün, 22:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала