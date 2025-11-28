https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-ukraynada-askeri-hedefler-yerle-bir-edildi-1101388049.html
Rus ordusu özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdürürken konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığından haftalık özet açıklaması geldi. İşte rakamlarla... 28.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre, 22-28 Kasım haftasında, yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi.Bakanlık, bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığını kaydetti:Tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir haftada 8 yerleşim merkezini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 9 bin 460 asker ve 150’den fazla zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Ukrayna’da askeri hedefler yerle bir edildi
14:08 28.11.2025 (güncellendi: 14:19 28.11.2025)
Rus ordusu özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdürürken konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığından haftalık özet açıklaması geldi. İşte rakamlarla Rusya’nın özel askeri harekatı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, 22-28 Kasım haftasında, yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi.
Bakanlık, bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığını kaydetti:
Askeri sanayi işletmeleri;
Ukrayna ordusunu besleyen yakıt ve enerji tesisleri ile silah ve askeri teçhizatının nakliyesi için kullanılan demiryolu ve deniz altyapısı;
Mühimmat ve insansız hava araçlarının üretildiği atölyeler;
İnsansız hücumbotlarının depolandığı yerler;
Ukraynalı birlikler, aşırı milliyetçiler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma alanları.
Tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir haftada 8 yerleşim merkezini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 9 bin 460 asker ve 150’den fazla zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.