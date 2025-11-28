https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-ukraynada-askeri-hedefler-yerle-bir-edildi-1101388049.html

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Ukrayna’da askeri hedefler yerle bir edildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilanço: Ukrayna'da askeri hedefler yerle bir edildi

Rus ordusu özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdürürken konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığından haftalık özet açıklaması geldi. İşte rakamlarla... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre, 22-28 Kasım haftasında, yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi.Bakanlık, bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığını kaydetti:Tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir haftada 8 yerleşim merkezini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 9 bin 460 asker ve 150’den fazla zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.

