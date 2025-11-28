https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/belcika-rus-varliklarinin-hizla-kullanilmasi-baris-planina-zarar-verir-1101380086.html

Belçika: Rus varlıklarının hızla kullanılması barış planına zarar verir

Belçika: Rus varlıklarının hızla kullanılması barış planına zarar verir

Sputnik Türkiye

Belçika Başbakanı De Wever, Euroclear'ın olası kayıplarını karşılamak amacıyla Avrupa Birliği'nden (AB) yaklaşık 185 milyar euro değerinde yasal olarak... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-28T11:41+0300

2025-11-28T11:41+0300

2025-11-28T11:42+0300

ukrayna kri̇zi̇

belçika

bart de wever

avrupa birliği

ursula von der leyen

dondurulmuş rus varlıkları

rusya

ukrayna

financial times

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093331095_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79de9d35759f70e316744e04e4758388.jpg

Financial Times gazetesinin aktardığına göre, Belçika Başbakanı Bart De Wever, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yazdığı mektupta, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın finansmanında kullanma planının hızla hayata geçirilmesinin, olası barış anlaşmasına varma şansını yok edeceğini söyledi.Mektup, AB Zirvesi için hazırlandı. Bu zirvede AB liderlerinin Kiev'e yönelik yaklaşımlarının geleceğini belirlemeleri bekleniyor.Mektubunda, ‘tazminat kredisi’ programının hızlandırılmasının olumsuz siyasi sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Belçika Başbakanı, çözülmemiş hukuki ve mali sorunların barış sürecini destekleme çabalarını baltalayabileceğinin altını çizdi.AB ülkelerinin büyük kısmının projeye destek verdiğini, ama dondurulmuş varlıkların büyük kısmına ev sahipliği yapan Belçika’nın buna karşı çıktığını söyleyen De Wever, Rusya'nın olası misilleme tedbirleri ve Euroclear'a yönelik dava riski konusunda endişelerinin olduğunu dile getirdi.Belçika Başbakanı'nın ayrıca plana destek vermesi için üye ülkelerden Euroclear'ın uğrayabileceği olası zararları karşılamak üzere yaklaşık 185 milyar euro tutarında hukuken bağlayıcı garantiler sağlamasını talep ettiği bildirildi.Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisiUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/trump-bir-tane-buzkiranimiz-var-rusyanin-cok-gerisindeyiz-1101376243.html

belçika

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belçika, bart de wever, avrupa birliği, ursula von der leyen, dondurulmuş rus varlıkları, rusya, ukrayna, financial times