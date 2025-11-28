https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/belcika-rus-varliklarinin-hizla-kullanilmasi-baris-planina-zarar-verir-1101380086.html
Belçika: Rus varlıklarının hızla kullanılması barış planına zarar verir
Belçika: Rus varlıklarının hızla kullanılması barış planına zarar verir
28.11.2025
Financial Times gazetesinin aktardığına göre, Belçika Başbakanı Bart De Wever, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yazdığı mektupta, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın finansmanında kullanma planının hızla hayata geçirilmesinin, olası barış anlaşmasına varma şansını yok edeceğini söyledi.Mektup, AB Zirvesi için hazırlandı. Bu zirvede AB liderlerinin Kiev'e yönelik yaklaşımlarının geleceğini belirlemeleri bekleniyor.Mektubunda, ‘tazminat kredisi’ programının hızlandırılmasının olumsuz siyasi sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Belçika Başbakanı, çözülmemiş hukuki ve mali sorunların barış sürecini destekleme çabalarını baltalayabileceğinin altını çizdi.AB ülkelerinin büyük kısmının projeye destek verdiğini, ama dondurulmuş varlıkların büyük kısmına ev sahipliği yapan Belçika’nın buna karşı çıktığını söyleyen De Wever, Rusya'nın olası misilleme tedbirleri ve Euroclear'a yönelik dava riski konusunda endişelerinin olduğunu dile getirdi.Belçika Başbakanı'nın ayrıca plana destek vermesi için üye ülkelerden Euroclear'ın uğrayabileceği olası zararları karşılamak üzere yaklaşık 185 milyar euro tutarında hukuken bağlayıcı garantiler sağlamasını talep ettiği bildirildi.Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisiUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.
Financial Times gazetesinin aktardığına göre, Belçika Başbakanı Bart De Wever, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yazdığı mektupta, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın finansmanında kullanma planının hızla hayata geçirilmesinin, olası barış anlaşmasına varma şansını yok edeceğini söyledi.
Mektup, AB Zirvesi için hazırlandı. Bu zirvede AB liderlerinin Kiev'e yönelik yaklaşımlarının geleceğini belirlemeleri bekleniyor.
Mektubunda, ‘tazminat kredisi’ programının hızlandırılmasının olumsuz siyasi sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Belçika Başbakanı, çözülmemiş hukuki ve mali sorunların barış sürecini destekleme çabalarını baltalayabileceğinin altını çizdi.
AB ülkelerinin büyük kısmının projeye destek verdiğini, ama dondurulmuş varlıkların büyük kısmına ev sahipliği yapan Belçika’nın buna karşı çıktığını söyleyen De Wever, Rusya'nın olası misilleme tedbirleri ve Euroclear'a yönelik dava riski konusunda endişelerinin olduğunu dile getirdi.
Belçika Başbakanı'nın ayrıca plana destek vermesi için üye ülkelerden Euroclear'ın uğrayabileceği olası zararları karşılamak üzere yaklaşık 185 milyar euro tutarında hukuken bağlayıcı garantiler sağlamasını talep ettiği bildirildi.
Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisi
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.
Moskovaise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.