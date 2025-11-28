https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/prof-dr-erhan-afyoncu-papanin-ziyaretindeki-detayi-acikladi-tesaduf-eseri-olsa-gerek-1101400573.html
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Papa'nın ziyaretindeki detayı açıkladı: 'Tesadüf eseri olsa gerek'
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Papa'nın ziyaretindeki detayı açıkladı: 'Tesadüf eseri olsa gerek'
Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara ve İznik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.Ziyaret hakkında Prof. Dr. Erhan Afyoncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü tarihçi paylaşımında Papa II. Urbanus’un 27 Kasım 1095’te Clermont Konsili’nde yaptığı ve Ortaçağ’ın en etkili hitaplarından biri olarak kabul edilen konuşmayı hatırlattı.Urbanus’un, Avrupa’daki tüm Hristiyanları 'Kutsal Toprakları geri almak' amacıyla Müslümanlara karşı savaşa çağırdığını belirten Prof. Dr. Afyoncu, konuşmanın “Deus vult!” (Tanrı bunu istiyor!) sloganıyla sona erdiğini ve bu çağrının yaklaşık 200 yıl sürecek Haçlı Seferleri’ni başlattığını aktardı.Prof. Dr. Afyoncu paylaşımında, Haçlı Seferleri sonucunda yüzbinlerce Müslüman, Hristiyan ve Yahudi’nin hayatını kaybettiğini; Haçlılar tarafından Ortadoğu’da kurulan devletlerin ise Türklerin uzun yıllara yayılan mücadeleleriyle ortadan kaldırıldığını ifade etti.Prof. Dr. Afyoncu, açıklamasının sonunda, “Papa 14. Leo bir tesadüf eseri olsa gerek Haçlı seferlerini başlatan konuşmanın 930. yıldönümünde, 27 Kasım’da ülkemize geldi” sözleriyle dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
