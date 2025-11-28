https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/peruda-iki-gunde-iki-eski-devlet-baskanina-ceza-castillo-11-yil-hapse-mahkum-edildi-1101381275.html

Peru’da iki günde iki eski devlet başkanına ceza: Castillo 11 yıl hapse mahkum edildi

Peru’da iki günde iki eski devlet başkanına ceza: Castillo 11 yıl hapse mahkum edildi

Sputnik Türkiye

Peru’da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo, Kongre’yi feshetmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yalnızca bir gün önce... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-28T12:45+0300

2025-11-28T12:45+0300

2025-11-28T12:45+0300

dünya

abd

pedro castillo

martin vizcarra

alberto fujimori

peru

başkan

toledo

yüksek mahkeme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101381089_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_110cdd0689bc4cb85102df1aacf8948b.jpg

Peru’da siyasi krizleri yeniden gündeme taşıyan bir kararlar zinciri yaşandı. Ülkenin eski Devlet Başkanı Pedro Castillo, 2022 yılında Kongre’yi feshetmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 11 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Yüksek Mahkeme’nin özel oturumu, Castillo’nun tutulduğu Barbadillo Hapishanesinde gerçekleştirildi.Mahkeme, eski lideri 'yetki gaspı' ve 'komplo' suçlarından ikiye karşı bir oyla suçlu buldu. Savcılık daha önce Castillo hakkında 'devlete karşı isyan' suçlamasıyla 34 yıl hapis istemişti ancak mahkeme bu nitelikte bir eylemin gerçekleşmediğine hükmetti.Castillo: Siyasi konuşmaydıCastillo duruşmada, ulusal televizyonda yaptığı ve Kongre’yi feshedeceğini duyurduğu konuşmanın “resmi bir karar değil, siyasi bir söylem” olduğunu savundu. Eski lider ayrıca, konuşmanın hemen ardından Meksika Büyükelçiliğine gitmeye çalıştığı iddiasını reddederek, yalnızca ailesini bırakmayı planladığını ve sığınma talebinde bulunmadığını belirtti.Castillo’nun üç yıllık tutukluluk süresi, cezasından düşülecek.Eski bakanlara da ceza verildiMahkeme, Castillo döneminin bazı üst düzey isimleri hakkında da hüküm verdi. Eski Başbakan Betssy Chávez, eski İçişleri Bakanı Willy Huerta (cezası ertelendi), eski kabine başkanı Aníbal Torres'e çeşitli sürelerde hapis cezaları verildi.İki günde iki başkan mahkum edildiCastillo kararından yalnızca bir gün önce, başka bir eski Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, görev yaptığı Moquegua bölgesinde rüşvet almakla suçlanarak 14 yıl hapse mahkum edildi. Savcılık, Vizcarra’nın kamu ihaleleri karşılığında özel şirketlerden ödeme aldığını iddia etmişti.Vizcarra suçlamaları reddederek, sanık beyanlarının kanıtlanamadığını ve kararın 'haksız' olduğunu savundu. 2021’de Kongre’ye seçilmiş olmasına rağmen, 'Vacunagate' skandalı nedeniyle göreve başlaması yasaklanmıştı.Vizcarra’nın cezası kesinleşirse, daha önce geçici olarak tutulduğu Barbadillo Hapishanesi’ne dönmesi bekleniyor. Böylece aynı tesiste Castillo, Toledo ve Humala gibi eski liderlerle birlikte tutulacak.Peru’da siyasi istikrarsızlık sorunu derinleşiyorPeru, son yedi yılda yedi farklı devlet başkanı gördü ve son yirmi yılda hemen her eski lider hakkında yolsuzluk veya anayasal yetkileri kötüye kullanma suçlamaları yöneltildi.Peru’nun son yıllarda yargılanan veya ceza alan eski devlet başkanları arasında Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala ve Pedro Pablo Kuczynski da yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/eski-peru-devlet-baskani-yolsuzluktan-14-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1101323842.html

peru

başkan

toledo

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, pedro castillo, martin vizcarra, alberto fujimori, peru, başkan, toledo, yüksek mahkeme