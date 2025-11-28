https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/pendikte-bir-kisi-fakirlik-belgesi-alamadigi-gerekcesiyle-muhtara-saldirdi-1101388579.html
Pendik'te bir kişi fakirlik belgesi alamadığı gerekçesiyle muhtara saldırdı
Pendik'te bir kişi fakirlik belgesi alamadığı gerekçesiyle muhtara saldırdı
28.11.2025
Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığı’nda 24 Kasım’da yaşanan olayda bir kadın, muhtarlığa gelerek fakirlik belgesi talep etti. Ancak sistemde sigortalı olarak göründüğünün belirtilmesi üzerine belge talebi reddedildi.Muhtarı darbettiMahalle Muhtarı Aysun Güler, başvuru sahibine sigortalı olduğu için belgenin düzenlenemeyeceğini iletti. Bu yanıt sonrası sinirlenen kadın, muhtara fiziki saldırıda bulunarak darbetmeye başladı. Kavgayı, muhtarlıkta bulunan vatandaşlar araya girerek güçlükle ayırdı.Olay anı muhtarlık binasındaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, taraflar arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, çevredeki vatandaşların ise müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü.
Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığı’nda 24 Kasım’da yaşanan olayda bir kadın, muhtarlığa gelerek fakirlik belgesi talep etti. Ancak sistemde sigortalı olarak göründüğünün belirtilmesi üzerine belge talebi reddedildi.
Mahalle Muhtarı Aysun Güler, başvuru sahibine sigortalı olduğu için belgenin düzenlenemeyeceğini iletti. Bu yanıt sonrası sinirlenen kadın, muhtara fiziki saldırıda bulunarak darbetmeye başladı. Kavgayı, muhtarlıkta bulunan vatandaşlar araya girerek güçlükle ayırdı.
Olay anı muhtarlık binasındaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, taraflar arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, çevredeki vatandaşların ise müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü.