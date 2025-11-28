https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/pendikte-bir-kisi-fakirlik-belgesi-alamadigi-gerekcesiyle-muhtara-saldirdi-1101388579.html

Pendik'te bir kişi fakirlik belgesi alamadığı gerekçesiyle muhtara saldırdı

Sputnik Türkiye

İstanbul Pendik'te, fakirlik belgesi almak için muhtarlığa giden bir kadın, sistemde sigortalı göründüğü gerekçesiyle belge verilemeyeceğini öğrenince Mahalle...

Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığı’nda 24 Kasım’da yaşanan olayda bir kadın, muhtarlığa gelerek fakirlik belgesi talep etti. Ancak sistemde sigortalı olarak göründüğünün belirtilmesi üzerine belge talebi reddedildi.Muhtarı darbettiMahalle Muhtarı Aysun Güler, başvuru sahibine sigortalı olduğu için belgenin düzenlenemeyeceğini iletti. Bu yanıt sonrası sinirlenen kadın, muhtara fiziki saldırıda bulunarak darbetmeye başladı. Kavgayı, muhtarlıkta bulunan vatandaşlar araya girerek güçlükle ayırdı.Olay anı muhtarlık binasındaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, taraflar arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, çevredeki vatandaşların ise müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü.

