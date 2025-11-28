Türkiye
Pendik'te bir kişi fakirlik belgesi alamadığı gerekçesiyle muhtara saldırdı
Pendik'te bir kişi fakirlik belgesi alamadığı gerekçesiyle muhtara saldırdı
2025-11-28T14:52+0300
2025-11-28T14:52+0300
türki̇ye
pendik
muhtar
kavga
Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığı’nda 24 Kasım’da yaşanan olayda bir kadın, muhtarlığa gelerek fakirlik belgesi talep etti. Ancak sistemde sigortalı olarak göründüğünün belirtilmesi üzerine belge talebi reddedildi.Muhtarı darbettiMahalle Muhtarı Aysun Güler, başvuru sahibine sigortalı olduğu için belgenin düzenlenemeyeceğini iletti. Bu yanıt sonrası sinirlenen kadın, muhtara fiziki saldırıda bulunarak darbetmeye başladı. Kavgayı, muhtarlıkta bulunan vatandaşlar araya girerek güçlükle ayırdı.Olay anı muhtarlık binasındaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, taraflar arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, çevredeki vatandaşların ise müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü.
pendik, muhtar, kavga
pendik, muhtar, kavga

Pendik'te bir kişi fakirlik belgesi alamadığı gerekçesiyle muhtara saldırdı

14:52 28.11.2025
© AAPendik'te muhtara saldırı
Pendik'te muhtara saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
© AA
İstanbul Pendik’te, fakirlik belgesi almak için muhtarlığa giden bir kadın, sistemde sigortalı göründüğü gerekçesiyle belge verilemeyeceğini öğrenince Mahalle Muhtarı Aysun Güler’e saldırdı.
Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığı’nda 24 Kasım’da yaşanan olayda bir kadın, muhtarlığa gelerek fakirlik belgesi talep etti. Ancak sistemde sigortalı olarak göründüğünün belirtilmesi üzerine belge talebi reddedildi.

Muhtarı darbetti

Mahalle Muhtarı Aysun Güler, başvuru sahibine sigortalı olduğu için belgenin düzenlenemeyeceğini iletti. Bu yanıt sonrası sinirlenen kadın, muhtara fiziki saldırıda bulunarak darbetmeye başladı. Kavgayı, muhtarlıkta bulunan vatandaşlar araya girerek güçlükle ayırdı.
Olay anı muhtarlık binasındaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, taraflar arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, çevredeki vatandaşların ise müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü.
