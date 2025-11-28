https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/galatasaray-fenerbahce-ve-samsunspor-maclari-sonrasi-uefa-ulke-puaninda-son-durum-1101383535.html
Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası UEFA ülke puanında son durum
Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası UEFA ülke puanında son durum
Sputnik Türkiye
Avrupa'da sahneye çıkan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları sonrası ülke puanı değişti. Sıralamada son durum nasıl oldu? 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T13:03+0300
2025-11-28T13:03+0300
2025-11-28T13:03+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
avrupa
samsunspor
sıralama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101295594_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_35063e09ca0122cecb6616f37defa510.jpg
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi.Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8 yaptı.Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.Bu sonuçların ardından Galatasaray haftayı puansız kapatırken, Fenerbahçe ve Samsunspor ülke puanına 400 kazandırdı.Sıralama nasıl?1- İngiltere | 101. 2272- İtalya | 89.9463 - İspanya | 83.9534 - Almanya | 80.5455 - Fransa | 72.5346 - Hollanda | 64.7007 - Portekiz | 61.8678 - Belçika | 57.7509 - TÜRKİYE | 47.60010 - Çek Cumhuriyeti | 44.30011 - Yunanistan | 41.113
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/fenerbahce-ferencvarosla-1-1-berabere-kaldi-1101366717.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101295594_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b4efd270a645d83021ca4fb26b0041ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, galatasaray, avrupa, samsunspor, sıralama
fenerbahçe, galatasaray, avrupa, samsunspor, sıralama
Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası UEFA ülke puanında son durum
Avrupa'da sahneye çıkan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları sonrası ülke puanı değişti. Sıralamada son durum nasıl oldu?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8 yaptı.
Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından Galatasaray haftayı puansız kapatırken, Fenerbahçe ve Samsunspor ülke puanına 400 kazandırdı.
7 - Portekiz | 61.867
8 - Belçika | 57.750
10 - Çek Cumhuriyeti | 44.300