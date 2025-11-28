https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/galatasaray-fenerbahce-ve-samsunspor-maclari-sonrasi-uefa-ulke-puaninda-son-durum-1101383535.html

Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası UEFA ülke puanında son durum

Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası UEFA ülke puanında son durum

Avrupa'da sahneye çıkan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları sonrası ülke puanı değişti. Sıralamada son durum nasıl oldu? 28.11.2025

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi.Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8 yaptı.Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.Bu sonuçların ardından Galatasaray haftayı puansız kapatırken, Fenerbahçe ve Samsunspor ülke puanına 400 kazandırdı.Sıralama nasıl?1- İngiltere | 101. 2272- İtalya | 89.9463 - İspanya | 83.9534 - Almanya | 80.5455 - Fransa | 72.5346 - Hollanda | 64.7007 - Portekiz | 61.8678 - Belçika | 57.7509 - TÜRKİYE | 47.60010 - Çek Cumhuriyeti | 44.30011 - Yunanistan | 41.113

