Romanya Enerji Bakanı İvan: Romanya, Lukoil’in ülkedeki varlıklarını satın almayı görüşüyor

Romanya Enerji Bakanı Bogdan İvan, hükümetin Rus enerji şirketi Lukoil ile ülkedeki varlıklarının olası satışı konusunda görüşmeler yürüttüğünü açıkladı 11.11.2025, Sputnik Türkiye

Romanya Enerji Bakanı İvan, Romanya’nın hem Ploiești’deki petrol rafinerisi hem de 300’den fazla akaryakıt istasyonu (AİST) satın almakla ilgilendiğini belirtti.Bogdan İvan, Radio Romanya’ya verdiği röportajda, konuyla ilgili kendisine yönetilen soruya ‘Evet’ yanıtını vererek, Lukoil temsilcileri ile hem bölgesel hem de yerel düzeyde resmi temaslarda bulunduklarını söyledi. Bakan ayrıca, Lukoil’in Romanya’daki işlerini satın alabilecek potansiyel şirketlerle de görüştüğünü ifade etti. Enerji Bakanı, Lukoil yönetiminin, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki işletmeleri farklı ekonomik aktörlere parça parça satmasının en olası çözüm olduğunu düşündüğünü söyledi. Bakan, olumsuz senaryolarda bile Romanya’nın yakıt tedariki açısından risk altında olmadığını vurgulayarak, "Bugünkü seviyeye yakın bir şekilde piyasayı destekleyecek kadar yakıtımız var" dedi.

