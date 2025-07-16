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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/aile-mahkemesinden-suresiz-nafaka-cikisi-anayasaya-aykiri-dedi-aymye-tasidi-1097921511.html
Aile mahkemesi'nden 'süresiz nafaka' çıkışı: Anayasa'ya aykırı dedi AYM'ye taşıdı
Aile mahkemesi'nden 'süresiz nafaka' çıkışı: Anayasa'ya aykırı dedi AYM'ye taşıdı
Sputnik Türkiye
Antalya'da sekiz ay önce evlenen ve boşanma kararı alan çiftin boşanma davasındaki nafaka talebini yerel mahkeme AYM'ye taşıdı. Yerel mahkeme 'bir yıldan az... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T11:14+0300
2025-07-16T11:21+0300
yaşam
anayasa mahkemesi (aym)
aile mahkemesi
süresiz nafaka
nafaka
boşanma
boşanma davası
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'Süresiz nafaka' tartışmaları sürerken Antalya Aile Mahkemesi ilginç bir karara imza attı. Mahkeme bir yıldan az süren evlilikte 'süresiz nafaka'nın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek süresiz nafakayı düzenleyen kanun maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Talebi kabul edilir bulan AYM, dosyayı esastan görüşme kararı aldı. Süresiz nafaka uygulamasını düzenleyen yasa maddesinin iptalini istediHabertürk'ün haberine göre, Antalya'da evliliklerinin üzerinden henüz bir yıl geçmeyen bir çift boşanma kararı aldı. Davacı kadın boşanma ile birlikte 8 bin TL yoksulluk nafakası, 500 bin TL maddi ve 500 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Ayrıca yoksulluk nafakasının her yıl TÜFE oranında artırılmasını istedi.Davanın görüldüğü Antalya 12. Aile Mahkemesi, talepleri değerlendirmeden önce önemli bir ara karar aldı. Çiftin evliliğinin üzerinden henüz bir yıl geçmediğine vurgu yapan Mahkeme, “süresiz nafaka” uygulamasını düzenleyen yasa maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.Nafaka ödeyenin yeni aile kurabilmesinin önünde engel teşkil eder vurgusu Mahkemenin ara kararında; nafakanın “süresiz olarak” düzenlenmesinin Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer aldığı anımsatıldı. Ancak bu uygulamanın, nafaka yükümlüsünün geri kalan yaşamı bakımından refahı, mülk edinebilmesi, yeni bir aile kurabilmesi ve yeni kurduğu ailenin huzurunu ve refahını sağlayarak çocuklarını koruyabilmesinin önünde engel teşkil ettiği vurgulandı. Mahkeme kararında hangi Anayasa'nın hükümlerine aykırılık teşkil edildiğini de tek tek sıraladı. Gözler AYM'nin kararına çevrildiAile Mahkemesi’nce yapılan başvurunun ilk incelemesi AYM tarafından geçtiğimiz hafta yapıldı. Başvuruyu kabul edilebilir bulan Yüksek Mahkeme, esasa geçilmesine karar verdi. Süresiz nafaka konusunda artık gözler AYM’nin vereceği bu kararda olacak. Yüksek Mahkeme’nin vereceği karar, uzun süredir şikayet konusu olan ve siyasetin çözüm üretemediği bu meselenin kaderini belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/bosanma-sistemi-ve-nafaka-odemeleri-degisiyor-bosanma-davalari-hizlanacak-suresiz-nafaka-sona-1094174909.html
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anayasa mahkemesi (aym), aile mahkemesi, süresiz nafaka , nafaka, boşanma, boşanma davası
anayasa mahkemesi (aym), aile mahkemesi, süresiz nafaka , nafaka, boşanma, boşanma davası

Aile mahkemesi'nden 'süresiz nafaka' çıkışı: Anayasa'ya aykırı dedi AYM'ye taşıdı

11:14 16.07.2025 (güncellendi: 11:21 16.07.2025)
boşanma
boşanma - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
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Antalya'da sekiz ay önce evlenen ve boşanma kararı alan çiftin boşanma davasındaki nafaka talebini yerel mahkeme AYM'ye taşıdı. Yerel mahkeme 'bir yıldan az evliliğe süresiz nafaka olmaz Anayasa'ya aykırı' dedi ve süresiz nafakayı düzenleyen maddenin iptal edilmesini talep etti.
'Süresiz nafaka' tartışmaları sürerken Antalya Aile Mahkemesi ilginç bir karara imza attı. Mahkeme bir yıldan az süren evlilikte 'süresiz nafaka'nın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek süresiz nafakayı düzenleyen kanun maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Talebi kabul edilir bulan AYM, dosyayı esastan görüşme kararı aldı.

Süresiz nafaka uygulamasını düzenleyen yasa maddesinin iptalini istedi

Habertürk'ün haberine göre, Antalya'da evliliklerinin üzerinden henüz bir yıl geçmeyen bir çift boşanma kararı aldı. Davacı kadın boşanma ile birlikte 8 bin TL yoksulluk nafakası, 500 bin TL maddi ve 500 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Ayrıca yoksulluk nafakasının her yıl TÜFE oranında artırılmasını istedi.
Davanın görüldüğü Antalya 12. Aile Mahkemesi, talepleri değerlendirmeden önce önemli bir ara karar aldı. Çiftin evliliğinin üzerinden henüz bir yıl geçmediğine vurgu yapan Mahkeme, “süresiz nafaka” uygulamasını düzenleyen yasa maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Nafaka ödeyenin yeni aile kurabilmesinin önünde engel teşkil eder vurgusu

Mahkemenin ara kararında; nafakanın “süresiz olarak” düzenlenmesinin Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer aldığı anımsatıldı. Ancak bu uygulamanın, nafaka yükümlüsünün geri kalan yaşamı bakımından refahı, mülk edinebilmesi, yeni bir aile kurabilmesi ve yeni kurduğu ailenin huzurunu ve refahını sağlayarak çocuklarını koruyabilmesinin önünde engel teşkil ettiği vurgulandı. Mahkeme kararında hangi Anayasa'nın hükümlerine aykırılık teşkil edildiğini de tek tek sıraladı.

Gözler AYM'nin kararına çevrildi

Aile Mahkemesi’nce yapılan başvurunun ilk incelemesi AYM tarafından geçtiğimiz hafta yapıldı. Başvuruyu kabul edilebilir bulan Yüksek Mahkeme, esasa geçilmesine karar verdi. Süresiz nafaka konusunda artık gözler AYM’nin vereceği bu kararda olacak. Yüksek Mahkeme’nin vereceği karar, uzun süredir şikayet konusu olan ve siyasetin çözüm üretemediği bu meselenin kaderini belirleyecek.
Evlilik yüzüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
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Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri değişiyor: Boşanma davaları hızlanacak, süresiz nafaka sona erecek
4 Mart, 12:55
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