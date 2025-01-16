https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ataturkun-basin-toplantisi-belgeseliyle-ilgili-ilber-ortaylidan-yorum-bana-1-saat-belgesel-zor-1092766395.html

Atatürk'ün basın toplantısı belgeseliyle ilgili İlber Ortaylı'dan yorum: 'Bana 1 saat belgesel zor seyrettirirsiniz'

Atatürk'ün basın toplantısı belgeseliyle ilgili İlber Ortaylı'dan yorum: 'Bana 1 saat belgesel zor seyrettirirsiniz'

Sputnik Türkiye

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı ilk basın toplantısıyla ilgili Nebil Özgentürk'ün yönetmenliğinde çekilen belgeselle ilgili Prof. Dr. İlber Ortaylı hiç... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T22:24+0300

2025-01-16T22:24+0300

2025-01-16T22:24+0300

türkiye

atatürk

ilber ortaylı

belgesel

basın toplantısı

nebil özgentürk

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Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısını konu alan 'Cumhuriyet'in İlk Durağı: İzmit' isimli belgeselin gala gösterimi yapıldı. İzmit'teki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen galaya katılan isimlerden biri tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Gösterim sonrası Ortaylı belgeselin yönetmeni olan Nebil Özgentürk'ün moderatörlüğündeki oturuma da katıldı. Ortaylı belgeselin enteresan olduğunu söyleyerek "Çünkü bir şey yaptınız, belediyenin arzusunu yerine getirdiniz. Bir kere hiç sıkılmadan 1 saat oturdum, bana 1 saat belgesel zor seyrettirirsiniz" yorumunda bulundu. İlber Ortaylı belgeselde emeği geçen herkese teşekkür ederek, elgeselin gayet güzel sergilendiğini ve tekrarın olmadığını ifade etti. Televizyon programını terk etmesi sorulduSoruları yanıtlayan Ortaylı'ya, bir televizyon programında bir konukla yaşadığı tartışmanın ardından stüdyoyu terk etmesiyle ilgili soru da yöneltildi. İlber Ortaylı kimseye çok kızgınlığının olmadığını, herkesin birbirini anlamaya çalışması gerektiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ferdi-tayfurun-olumunun-ardindan-kizi-tugce-tayfurdan-gunler-sonra-ilk-paylasim-1092752892.html

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atatürk, ilber ortaylı, belgesel, basın toplantısı, nebil özgentürk