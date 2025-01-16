https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ataturkun-basin-toplantisi-belgeseliyle-ilgili-ilber-ortaylidan-yorum-bana-1-saat-belgesel-zor-1092766395.html
Atatürk'ün basın toplantısı belgeseliyle ilgili İlber Ortaylı'dan yorum: 'Bana 1 saat belgesel zor seyrettirirsiniz'
Atatürk'ün basın toplantısı belgeseliyle ilgili İlber Ortaylı'dan yorum: 'Bana 1 saat belgesel zor seyrettirirsiniz'
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Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı ilk basın toplantısıyla ilgili Nebil Özgentürk'ün yönetmenliğinde çekilen belgeselle ilgili Prof. Dr. İlber Ortaylı hiç... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T22:24+0300
2025-01-16T22:24+0300
2025-01-16T22:24+0300
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atatürk
ilber ortaylı
belgesel
basın toplantısı
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Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısını konu alan 'Cumhuriyet'in İlk Durağı: İzmit' isimli belgeselin gala gösterimi yapıldı. İzmit'teki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen galaya katılan isimlerden biri tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Gösterim sonrası Ortaylı belgeselin yönetmeni olan Nebil Özgentürk'ün moderatörlüğündeki oturuma da katıldı. Ortaylı belgeselin enteresan olduğunu söyleyerek "Çünkü bir şey yaptınız, belediyenin arzusunu yerine getirdiniz. Bir kere hiç sıkılmadan 1 saat oturdum, bana 1 saat belgesel zor seyrettirirsiniz" yorumunda bulundu. İlber Ortaylı belgeselde emeği geçen herkese teşekkür ederek, elgeselin gayet güzel sergilendiğini ve tekrarın olmadığını ifade etti. Televizyon programını terk etmesi sorulduSoruları yanıtlayan Ortaylı'ya, bir televizyon programında bir konukla yaşadığı tartışmanın ardından stüdyoyu terk etmesiyle ilgili soru da yöneltildi. İlber Ortaylı kimseye çok kızgınlığının olmadığını, herkesin birbirini anlamaya çalışması gerektiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ferdi-tayfurun-olumunun-ardindan-kizi-tugce-tayfurdan-gunler-sonra-ilk-paylasim-1092752892.html
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atatürk, ilber ortaylı, belgesel, basın toplantısı, nebil özgentürk
Atatürk'ün basın toplantısı belgeseliyle ilgili İlber Ortaylı'dan yorum: 'Bana 1 saat belgesel zor seyrettirirsiniz'
Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı ilk basın toplantısıyla ilgili Nebil Özgentürk'ün yönetmenliğinde çekilen belgeselle ilgili Prof. Dr. İlber Ortaylı hiç sıkılmadan 1 saat izlediğini söyleyerek "Bana 1 saat belgesel zor seyrettirirsiniz" yorumunda bulundu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısını konu alan 'Cumhuriyet'in İlk Durağı: İzmit' isimli belgeselin gala gösterimi yapıldı.
İzmit'teki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen galaya katılan isimlerden biri tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Gösterim sonrası Ortaylı belgeselin yönetmeni olan Nebil Özgentürk'ün moderatörlüğündeki oturuma da katıldı.
Ortaylı belgeselin enteresan olduğunu söyleyerek "Çünkü bir şey yaptınız, belediyenin arzusunu yerine getirdiniz. Bir kere hiç sıkılmadan 1 saat oturdum, bana 1 saat belgesel zor seyrettirirsiniz" yorumunda bulundu. İlber Ortaylı belgeselde emeği geçen herkese teşekkür ederek, elgeselin gayet güzel sergilendiğini ve tekrarın olmadığını ifade etti.
Televizyon programını terk etmesi soruldu
Soruları yanıtlayan Ortaylı'ya, bir televizyon programında bir konukla yaşadığı tartışmanın ardından stüdyoyu terk etmesiyle ilgili soru da yöneltildi. İlber Ortaylı kimseye çok kızgınlığının olmadığını, herkesin birbirini anlamaya çalışması gerektiğini belirtti.