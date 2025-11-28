Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/muhittin-bocek-22-ilacla-ayakta-kalmaya-calisiyorum-1101395107.html
Muhittin Böcek: 22 ilaçla ayakta kalmaya çalışıyorum
Muhittin Böcek: 22 ilaçla ayakta kalmaya çalışıyorum
Sputnik Türkiye
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Muhittin Böcek tutuklu bulunduğu cezaevinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek, sosyal medya... 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T17:22+0300
2025-11-28T17:22+0300
türki̇ye
muhittin böcek
antalya
antalya cumhuriyet başsavcılığı
antalya büyükşehir belediyesi
antalya valiliği
antalya emniyet müdürlüğü
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/0d/1042836711_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_b90ab5852aeec27ef906fcb3a6e05efb.jpg
Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 5 Temmuz’da tutuklanmış ve 7 Temmuz’da görevden uzaklaştırılmıştı.Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/muhittin-bocek-acil-olarak-hastaneye-kaldirildi-1101304022.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/0d/1042836711_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_d778240f71a730256eb9053e085efdc3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muhittin böcek, antalya, antalya cumhuriyet başsavcılığı, antalya büyükşehir belediyesi, antalya valiliği, antalya emniyet müdürlüğü, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
muhittin böcek, antalya, antalya cumhuriyet başsavcılığı, antalya büyükşehir belediyesi, antalya valiliği, antalya emniyet müdürlüğü, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Muhittin Böcek: 22 ilaçla ayakta kalmaya çalışıyorum

17:22 28.11.2025
© AAMuhittin Böcek
Muhittin Böcek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
© AA
Abone ol
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Muhittin Böcek tutuklu bulunduğu cezaevinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 5 Temmuz’da tutuklanmış ve 7 Temmuz’da görevden uzaklaştırılmıştı.
Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
6. defa hastaneye sevk edildim. Cezaevine geldiğimde 12 ilaç kullanıyordum, dün itibariyle 22 ilaçla ayakta kalmaya çalışıyorum.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
TÜRKİYE
Muhittin Böcek, acil olarak hastaneye kaldırıldı
26 Kasım, 12:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала