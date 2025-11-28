https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/muhittin-bocek-22-ilacla-ayakta-kalmaya-calisiyorum-1101395107.html
Muhittin Böcek: 22 ilaçla ayakta kalmaya çalışıyorum
Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 5 Temmuz’da tutuklanmış ve 7 Temmuz’da görevden uzaklaştırılmıştı.Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Muhittin Böcek tutuklu bulunduğu cezaevinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 5 Temmuz’da tutuklanmış ve 7 Temmuz’da görevden uzaklaştırılmıştı.
Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
6. defa hastaneye sevk edildim. Cezaevine geldiğimde 12 ilaç kullanıyordum, dün itibariyle 22 ilaçla ayakta kalmaya çalışıyorum.