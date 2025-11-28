https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/muhittin-bocek-22-ilacla-ayakta-kalmaya-calisiyorum-1101395107.html

Muhittin Böcek: 22 ilaçla ayakta kalmaya çalışıyorum

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Muhittin Böcek tutuklu bulunduğu cezaevinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek, sosyal medya... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 5 Temmuz’da tutuklanmış ve 7 Temmuz’da görevden uzaklaştırılmıştı.Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

