https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/muhittin-bocek-acil-olarak-hastaneye-kaldirildi-1101304022.html

Muhittin Böcek, acil olarak hastaneye kaldırıldı

Muhittin Böcek, acil olarak hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi’ne acil olarak sevk... 26.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-26T12:21+0300

2025-11-26T12:21+0300

2025-11-26T12:21+0300

türki̇ye

muhittin böcek

hastane

tutuklu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077655790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41f8aab2ef4bcbc9915d28c2db74c122.jpg

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek, gece saatlerinde ani sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Ani rahatsızlık sonrası acil müdahaleAntalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Böcek’in böbrek, mide ve boyun bölgelerinde şiddetli ağrı ve rahatsızlık yaşaması üzerine sağlık ekipleri devreye girdi.Böcek, gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.Hastanede olağanüstü güvenlik önlemleriBöcek’in nakli sırasında ve hastanedeki muayenesi boyunca güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Cezaevi yönetimi ve polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu.Daha önce ameliyat kararı verilmiştiMuhittin Böcek’in bir süredir prostat büyümesi nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde Böcek için ameliyat yapılması gerektiği yönünde tıbbi değerlendirme yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/buyukcekmecedeki-seri-cinayetlerin-katil-zanlisi-yakalandi-1101301402.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muhittin böcek, hastane, tutuklu