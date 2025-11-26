Muhittin Böcek, acil olarak hastaneye kaldırıldı

Türkiye
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi’ne acil olarak sevk... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek, gece saatlerinde ani sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Ani rahatsızlık sonrası acil müdahaleAntalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Böcek’in böbrek, mide ve boyun bölgelerinde şiddetli ağrı ve rahatsızlık yaşaması üzerine sağlık ekipleri devreye girdi.Böcek, gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.Hastanede olağanüstü güvenlik önlemleriBöcek’in nakli sırasında ve hastanedeki muayenesi boyunca güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Cezaevi yönetimi ve polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu.Daha önce ameliyat kararı verilmiştiMuhittin Böcek’in bir süredir prostat büyümesi nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde Böcek için ameliyat yapılması gerektiği yönünde tıbbi değerlendirme yapılmıştı.
12:21 26.11.2025
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi’ne acil olarak sevk edildi. Böbrek, mide ve boyun bölgelerindeki ani rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye götürüldü.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek, gece saatlerinde ani sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ani rahatsızlık sonrası acil müdahale

Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Böcek’in böbrek, mide ve boyun bölgelerinde şiddetli ağrı ve rahatsızlık yaşaması üzerine sağlık ekipleri devreye girdi.
Böcek, gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede olağanüstü güvenlik önlemleri

Böcek’in nakli sırasında ve hastanedeki muayenesi boyunca güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Cezaevi yönetimi ve polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu.

Daha önce ameliyat kararı verilmişti

Muhittin Böcek’in bir süredir prostat büyümesi nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde Böcek için ameliyat yapılması gerektiği yönünde tıbbi değerlendirme yapılmıştı.
