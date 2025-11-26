https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/muhittin-bocek-acil-olarak-hastaneye-kaldirildi-1101304022.html
Muhittin Böcek, acil olarak hastaneye kaldırıldı
Muhittin Böcek, acil olarak hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi’ne acil olarak sevk... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T12:21+0300
2025-11-26T12:21+0300
2025-11-26T12:21+0300
türki̇ye
muhittin böcek
hastane
tutuklu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077655790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41f8aab2ef4bcbc9915d28c2db74c122.jpg
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek, gece saatlerinde ani sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Ani rahatsızlık sonrası acil müdahaleAntalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Böcek’in böbrek, mide ve boyun bölgelerinde şiddetli ağrı ve rahatsızlık yaşaması üzerine sağlık ekipleri devreye girdi.Böcek, gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.Hastanede olağanüstü güvenlik önlemleriBöcek’in nakli sırasında ve hastanedeki muayenesi boyunca güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Cezaevi yönetimi ve polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu.Daha önce ameliyat kararı verilmiştiMuhittin Böcek’in bir süredir prostat büyümesi nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde Böcek için ameliyat yapılması gerektiği yönünde tıbbi değerlendirme yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/buyukcekmecedeki-seri-cinayetlerin-katil-zanlisi-yakalandi-1101301402.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077655790_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e15718305bff6d0122db94d599e5c14b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
muhittin böcek, hastane, tutuklu
muhittin böcek, hastane, tutuklu
Muhittin Böcek, acil olarak hastaneye kaldırıldı
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi’ne acil olarak sevk edildi. Böbrek, mide ve boyun bölgelerindeki ani rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye götürüldü.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek, gece saatlerinde ani sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Ani rahatsızlık sonrası acil müdahale
Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Böcek’in böbrek, mide ve boyun bölgelerinde şiddetli ağrı ve rahatsızlık yaşaması üzerine sağlık ekipleri devreye girdi.
Böcek, gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Hastanede olağanüstü güvenlik önlemleri
Böcek’in nakli sırasında ve hastanedeki muayenesi boyunca güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Cezaevi yönetimi ve polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu.
Daha önce ameliyat kararı verilmişti
Muhittin Böcek’in bir süredir prostat büyümesi nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde Böcek için ameliyat yapılması gerektiği yönünde tıbbi değerlendirme yapılmıştı.