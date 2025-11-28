https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/meteorolojiden-8-ile-uyari-gok-gurultulu-saganak-etkili-olacak-1101392075.html

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteorolojiden yapılan son açıklamada 8 ile sağanak konusunda uyarılarda bulunuldu.Hangi illerde yağış var?Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halihazırda kuzeybatı kesimlerde devam eden yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile İzmir ve Aydın çevrelerinde, Manisa'nın batısında ve Denizli'nin güney ve batısında kuvvetli, Muğla genelinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.Yağışın bugün saat 21.00'den yarın 18.00'e kadar etkili olması ve akşam saatlerinden sonra bölge genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Antalya'da yağış ne zaman etkili olacak?Yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Antalya'nın batısından başlayarak zamanla il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli görülmesi öngörülen yağışların, yarın saat 12.00'den 30 Kasım saat 04.00'e kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

