Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul dahil kuvvetli yağış etkili olacak

Meteoroloji 28 Kasım Cuma günü Marmara ve Ege kıyılarında sağanak ve gök gürültülü yağış bekliyor. İzmir, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Kasım Cuma günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Batı kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak İzmir ve Aydın kıyıları ile Edremit Körfezinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Sarı kodlu yarı varKuvvetli yağış nedeniyle Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Türkiye genelinde kıyı bölgeleri hariç sis ve pus etkili olacak. Ani su baskınlarına dikkatYağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.İstanbul Valiliğinden uyarıİstanbul Valiliği dün yaptığı uyarı açıklamasında şunları kaydetti:MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece ve sabah saatlerinde batının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

