Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul dahil kuvvetli yağış etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Batı bölgelerinde kuvvetli yağış etkili olacak. İstanbul Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışın Avrupa Yakası’ndan başlayarak İstanbul'u etkisi altına alacağını duyurdu. Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için "sarı" kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Kasım Cuma günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Batı kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak İzmir ve Aydın kıyıları ile Edremit Körfezinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Sarı kodlu yarı var
Kuvvetli yağış nedeniyle Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Türkiye genelinde kıyı bölgeleri hariç sis ve pus etkili olacak.
Ani su baskınlarına dikkat
Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İstanbul Valiliğinden uyarı
İstanbul Valiliği dün yaptığı uyarı açıklamasında şunları kaydetti:
"Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin İstanbul ve çevresini etkilemesi beklenmektedir. Söz konusu sistemin, 28.11.2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’ndan başlayarak İstanbul il genelini etkisi altına alacağı tahmin edilmektedir."
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA – 18°C → Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE – 20°C → Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
EDİRNE – 16°C → Parçalı ve çok bulutlu, gece ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
İSTANBUL – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR – 17°C → Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – 20°C → Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR – 21°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece yer yer kuvvetli
MUĞLA – 15°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinde kuvvetli
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece ve sabah saatlerinde batının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA – 24°C → Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA – 22°C → Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
HATAY – 20°C → Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA – 16°C → Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA – 17°C → Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR – 17°C → Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ – 15°C → Parçalı ve az bulutlu
KONYA – 15°C → Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU – 18°C → Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE – 23°C → Parçalı ve az bulutlu
SİNOP – 22°C → Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK – 21°C → Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA – 17°C → Parçalı ve az bulutlu
RİZE – 19°C → Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 23°C → Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 20°C → Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM – 10°C → Parçalı ve az bulutlu
KARS – 11°C → Parçalı ve az bulutlu
MALATYA – 7°C → Parçalı ve az bulutlu
VAN – 11°C → Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR – 15°C → Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP – 18°C → Parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 16°C → Parçalı ve az bulutlu
SİİRT – 16°C → Parçalı ve az bulutlu