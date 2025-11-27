Türkiye
Pazartesi gününe dikkat: 13 il için kar alarmı
Pazartesi gününe dikkat: 13 il için kar alarmı
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, 1 Aralık Pazartesi günü aralarında Erzurum, Kars ve Van'ın da bulunduğu 13 ilde kar yağışı bekleniyor. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T15:49+0300
2025-11-27T15:49+0300
Meteoroloji Pazartesi günü için uyarılarını güncelledi. 13 ile kar bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.Batıda kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısıMeteoroloji'nin verilerine göre, bugün ve yarın batı kesimlerinde hareketli bir hava durumu gözlenecek. Marmara ve Ege bölgelerinde güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın etkisiyle sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak kuvvetli rüzgarla birlikte, kıyı Ege ve Marmara'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.Yağmur var mı?Hafta sonu itibarıyla (29-30 Kasım) batıdan gelen yağışlı sistemin etki alanını genişleterek İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine yayılması öngörülüyor. Pazar günü ise yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek.13 ilde kar bekleniyorTahmin haritalarına göre, 1 Aralık Pazartesi günü soğuk hava dalgası Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini hissettirecek. Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars Ardahan, Bayburt'ta karla karışık yağmur ve kar yağışının görülmesi bekleniyor.Hafta başında hem soğuk hem kar varYağışlı sistemin 2 Aralık Salı gününden itibaren yurdu terk etmesi, ancak hava sıcaklıklarının düşüş eğilimini koruyarak hafta ortasında (3 Aralık Çarşamba) mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
15:49 27.11.2025
© AAİstanbul kar yağışı 2017
İstanbul kar yağışı 2017 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
© AA
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, 1 Aralık Pazartesi günü aralarında Erzurum, Kars ve Van'ın da bulunduğu 13 ilde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Pazartesi günü için uyarılarını güncelledi. 13 ile kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

Batıda kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin verilerine göre, bugün ve yarın batı kesimlerinde hareketli bir hava durumu gözlenecek. Marmara ve Ege bölgelerinde güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın etkisiyle sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak kuvvetli rüzgarla birlikte, kıyı Ege ve Marmara'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Yağmur var mı?

Hafta sonu itibarıyla (29-30 Kasım) batıdan gelen yağışlı sistemin etki alanını genişleterek İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine yayılması öngörülüyor. Pazar günü ise yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek.

13 ilde kar bekleniyor

Tahmin haritalarına göre, 1 Aralık Pazartesi günü soğuk hava dalgası Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini hissettirecek. Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars Ardahan, Bayburt'ta karla karışık yağmur ve kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Hafta başında hem soğuk hem kar var

Yağışlı sistemin 2 Aralık Salı gününden itibaren yurdu terk etmesi, ancak hava sıcaklıklarının düşüş eğilimini koruyarak hafta ortasında (3 Aralık Çarşamba) mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, ani sıcaklık değişimleri, batı kesimlerdeki kuvvetli rüzgar ve doğu bölgelerinde beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
TÜRKİYE
Meteoroloji tarih verdi, hafta sonuna dikkat: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor
Dün, 10:19
