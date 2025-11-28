https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/medinskiy-kallas-icin-savas-tarihi-turu-hazirladi-1101394676.html

Medinskiy, Kallas için 'savaş tarihi turu' hazırladı

Medinskiy, Kallas için 'savaş tarihi turu' hazırladı

Sputnik Türkiye

Kallas'ın Rusya'nın 19 ülkeye saldırdığı yönündeki açıklamasını ti'ye alarak bir yanıt veren Medinskiy, AB'li temsilcinin savaş tarihi alanında 'önemli... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-28T17:06+0300

2025-11-28T17:06+0300

2025-11-28T17:06+0300

dünya

avrupa

abd

vladimir medinskiy

kaja kallas

rusya

rus i̇mparatorluğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/10/1096290151_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6b0637193432028f579f3b3449948825.jpg

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rusya'nın son yüzyılda 19 ülkeye saldırdığını öne süren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a yanıt verdi.Telegram hesabından açıklama yapan Medinskiy, Sovyetler Birliği Komünist Partisi üyesi ve Estonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin önemli temsilcisi olan bir babanın kızı olarak tanımladığı Kallas'ın miras yoluyla diplomasi alanında çalıştığını ve savaş tarihi alanında 'önemli bilimsel keşiflerde' bulunduğunu belirtti.Kallas'ın açıklamasını ti'ye alan Medinskiy, AB Dış Politika Şefi için bir de 'savaş tarihi turu' hazırladı:✅ 1904. Rusya, Rusya'nın Port Arthur kentinde Japonya'ya haince saldırır.✅ 1914. Rus İmparatorluğu'nun batı eyaletlerinde Almanya'ya saldırır.✅ 1918. Rusya, Murmansk'ta İngiltere'ye, Arhangelsk'te ABD'ye, Odessa'da Fransa'ya ve Vladivostok ve Sibirya'da Japonya ve ABD'ye saldırır.✅ 1919 özel bir anmayı hak ediyor. Rusya, Pskov yakınlarında yeni bağımsızlığını kazanan Estonya'ya ve Kiev yakınlarında daha da bağımsız Polonya'ya saldırır.✅ 1941. İhanetin zirvesi: Moskova dışındaki bembeyaz tarlalarda savunmasız Almanya'ya saldırı.Daha derine inebiliriz.✅ 1854. Rusya, Sivastopol ve Petropavlovsk-Kamçatski'deki İngiliz ve Fransız topraklarına saldırdı.✅ 1812. Borodino'da Fransız egemenliği tehdit edildi.✅ 1709. Poltava'da İsveç'e saldırı.'Özel tarih dersi verebilirim'Medinskiy, Kallas'a özel tarih dersi vermeye hazır olduğunu belirterek "Estonya'nın küçük bir ülke olduğunu ve Kaja'nın eğitim gördüğü dönemde, SSCB'nin bu parçasında Sovyet eğitim düzeyini sürdürmenin zor olduğunu anlıyoruz" şeklinde iğneleme de yaptı. Kallas daha önce yaptığı açıklamada, “Son yüzyıl içinde Rusya 19’dan fazla ülkeye saldırdı, bazılarına üç-dört kez. Buna karşın bu ülkelerden hiçbiri Rusya’ya saldırmadı” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/putin-orban-ukrayna-meselesinde-dengeli-bir-tutum-sergiliyor-1101387636.html

rusya

rus i̇mparatorluğu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, abd, vladimir medinskiy, kaja kallas, rusya, rus i̇mparatorluğu