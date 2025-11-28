Türkiye
Mars'ta bir ilk: 'Mini yıldırım'
Mars'ta bir ilk: 'Mini yıldırım'
NASA'nın Perseverance aracı, Mars'taki toz fırtınaları sırasında oluşan küçük elektrik çarpmalarını kaydederek, gezegende yıldırım benzeri olayların gerçekten yaşandığını gösterdi.
NASA’nın Perseverance aracı, Mars’ta iki yıl süren gözlemlerinde tam 55 küçük elektrik boşalması tespit etti. Bilim insanlarına göre bu kayıtlar, Kızıl Gezegen’de yıldırıma benzeyen elektrik çarpmalarının gerçekten olduğunu ilk kez kanıtladı.Bu elektrik boşalmaları, araç üzerindeki mikrofon tarafından önce bir elektronik tık sesi, ardından kısa bir titreşim, en sonunda da minik bir gök gürültüsü gibi kaydedildi.Olayların çoğu şiddetli rüzgarların estiği toz fırtınaları sırasında meydana geldi. Boşalmaların enerjisi çok küçük—0,1 ila 150 nanojoule—yani Dünya’daki yıldırımlarla kıyaslanamayacak kadar zayıf. En büyük boşalma ise 40 millijoule olarak ölçüldü.Bilim insanlarına göre bu keşif, hem gelecekte Mars’a gönderilecek araçların korunması hem de Mars atmosferinin nasıl çalıştığının anlaşılması için önemli bir adım.
04:35 28.11.2025
NASA’nın Perseverance aracı, Mars’taki toz fırtınaları sırasında oluşan küçük elektrik çarpmalarını kaydederek, gezegende yıldırım benzeri olayların gerçekten yaşandığını gösterdi.
NASA’nın Perseverance aracı, Mars’ta iki yıl süren gözlemlerinde tam 55 küçük elektrik boşalması tespit etti. Bilim insanlarına göre bu kayıtlar, Kızıl Gezegen’de yıldırıma benzeyen elektrik çarpmalarının gerçekten olduğunu ilk kez kanıtladı.
Bu elektrik boşalmaları, araç üzerindeki mikrofon tarafından önce bir elektronik tık sesi, ardından kısa bir titreşim, en sonunda da minik bir gök gürültüsü gibi kaydedildi.
Olayların çoğu şiddetli rüzgarların estiği toz fırtınaları sırasında meydana geldi. Boşalmaların enerjisi çok küçük—0,1 ila 150 nanojoule—yani Dünya’daki yıldırımlarla kıyaslanamayacak kadar zayıf. En büyük boşalma ise 40 millijoule olarak ölçüldü.
Bilim insanlarına göre bu keşif, hem gelecekte Mars’a gönderilecek araçların korunması hem de Mars atmosferinin nasıl çalıştığının anlaşılması için önemli bir adım.
