Karadeniz’de tanker gemisi patladı: Mürettebat tahliye edildi
Karadeniz’de tanker gemisi patladı: Mürettebat tahliye edildi
Karadeniz'de Kairos adlı kimyasal tanker, İstanbul Boğazı çıkışının 52 deniz mili açığında patladı.
Kairos adlı kimyasal tanker, İstanbul Boğazı çıkışının 52 deniz mili açığında patladı.Olay sonrası bölgedeki gemilerden yapılan bildirimde, patlamanın geminin makine dairesi bölümünde meydana geldiği aktarıldı. Kaptan, gemide batma riski bulunduğunu bildirirken, 25 mürettebat olduğu öğrenildi.Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklamaKocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında patlayan gemiye ilişkin Denizcilik Genel Müdürlüğü şu ifadeleri kullandı:Valilikten ilk açıklamaKocaeli Valisi İlhami Aktaş, patlama yaşanan KAIROS tankeri hakkında açıklama yaptı:
19:32 28.11.2025 (güncellendi: 20:17 28.11.2025)
Karadeniz'de Kairos adlı kimyasal tanker, İstanbul Boğazı çıkışının 52 deniz mili açığında patladı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Kairos adlı kimyasal tanker, İstanbul Boğazı çıkışının 52 deniz mili açığında patladı.
Olay sonrası bölgedeki gemilerden yapılan bildirimde, patlamanın geminin makine dairesi bölümünde meydana geldiği aktarıldı. Kaptan, gemide batma riski bulunduğunu bildirirken, 25 mürettebat olduğu öğrenildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında patlayan gemiye ilişkin Denizcilik Genel Müdürlüğü şu ifadeleri kullandı:
Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir.

Valilikten ilk açıklama

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, patlama yaşanan KAIROS tankeri hakkında açıklama yaptı:

Gemideki denizciler tahliye edildi. 25 personelin sağlık durumu iyi. Karada ekiplerimiz personeli karşılamak için bekliyor.

