Karadeniz’de tanker gemisi patladı: Mürettebat tahliye edildi

Karadeniz'de Kairos adlı kimyasal tanker, İstanbul Boğazı çıkışının 52 deniz mili açığında patladı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yazılı... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

Kairos adlı kimyasal tanker, İstanbul Boğazı çıkışının 52 deniz mili açığında patladı.Olay sonrası bölgedeki gemilerden yapılan bildirimde, patlamanın geminin makine dairesi bölümünde meydana geldiği aktarıldı. Kaptan, gemide batma riski bulunduğunu bildirirken, 25 mürettebat olduğu öğrenildi.Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklamaKocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında patlayan gemiye ilişkin Denizcilik Genel Müdürlüğü şu ifadeleri kullandı:Valilikten ilk açıklamaKocaeli Valisi İlhami Aktaş, patlama yaşanan KAIROS tankeri hakkında açıklama yaptı:

