İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı gemi trafiği sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T11:15+0300

2025-11-25T11:15+0300

2025-11-25T11:24+0300

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

