İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı gemi trafiği sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
11:15 25.11.2025 (güncellendi: 11:24 25.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Boğazı gemi trafiği sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.