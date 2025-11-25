İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Türkiye
İstanbul Boğazı gemi trafiği sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
i̇stanbul boğazı, sis, gemi
i̇stanbul boğazı, sis, gemi

11:15 25.11.2025 (güncellendi: 11:24 25.11.2025)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
