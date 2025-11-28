İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları yıl sonuna kadar sabitlendi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/istanbulda-kirmizi-et-ve-tereyagi-fiyatlari-yil-sonuna-kadar-sabitlendi-1101377364.html
Kırmızı et fiyatlarındaki artış gündemdeyken İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 31 Aralık'a kadar sabitlendiğini açıkladı. Buna göre dana kıyma 485 liradan dana kuşbaşı 510 liradan satılacak. Kilosu 485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşıDünya'nın haberine göre, tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına destek olmak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 31 Aralık'a kadar sabitlendiğini belirten Güzeldere, "Bu kapsamda, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla yıl sonuna kadar kilogramı 485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşı sunacağız." ifadelerini kullandı. Güzeldere, tereyağının fiyatını da sabitleyerek yıl sonuna kadar 384 lira seviyesinden tüketiciye ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.Kampanya hangi marketlerde geçerli?Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Anpa Gross, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar ve Show Gross'un şubelerinde satılıyor.
