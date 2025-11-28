https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/israil-ordusundan-suriyenin-guneyine-baskin-13-olu--1101385908.html

İsrail ordusundan Suriye'nin güneyine baskın: 13 ölü

İsrail ordusundan Suriye'nin güneyine baskın: 13 ölü

İsrail ordusunun Şam kırsalı ili Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne düzenlediği baskında ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere en az 13 kişi öldü, çok... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

Suriye basınındaki haberlere göre İsrail askerleri, Beyt Cin’e kara operasyonu düzenleyerek bazı kişileri zorla alıkoymaya çalıştı. Baskın sırasında köy sakinleriyle İsrail askerleri arasında çatışma çıktığı aktarıldı. Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, sızma sonrası bölgeden çıkmak isteyen birliklerine destek için helikopterlerle saldırılar düzenledi ve köydeki bazı noktaları topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye: Tam teşekküllü savaş suçuSuriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Beyt Cin’e yönelik saldırısını “tam teşekküllü bir savaş suçu” olarak niteledi. Resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre cenazesi hastaneye kaldırılan en az beş kişi arasında iki çocuk da bulunuyor. Bölge üzerinde İsrail’e ait insansız hava araçlarının uçuşlarının sürdüğü bildirildi. ‘İsrail askerleri kuşatıldı’ Arap basınının yerel kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, ‘İsrail ordusunun bölgeye giren bir birliği köylüler tarafından kuşatıldı’, bunun üzerine İsrail ordusu hava ve topçu saldırılarıyla birliklerini tahliye etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, baskında kullanılan İsrail ordusuna ait bir aracın geri çekilmenin ardından köyde kaldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. İsrail ordusu baskını doğruladı İsrail ordusu yazılı açıklamasında, ‘Cemati İslami’ üyesi olduğu iddia edilen iki kişinin alıkonması amacıyla Beyt Cin’e operasyon düzenlendiğini belirtti. Açıklamada çatışmada 6 askerin yaralandığı, “silahlı olduğu öne sürülen birçok kişinin öldürüldüğü” ve bazı kişilerin de alıkonduğu doğrulandı. İsrail’in Suriye’de artan operasyonları İsrail, 2024’te Beşşar Esad’ın devrilmesinin ardından Suriye’nin güneyindeki işgal alanlarını genişletti ve bölgedeki kara operasyonlarını sıklaştırdı. Kuneytra ve Şam kırsalındaki sızmaların ve bombardımanların son aylarda daha sık ve daha sert olduğu belirtiliyor. İsrail, Golan Tepeleri’ni 1967’de işgal etmişti. 1974 anlaşmasına rağmen 2024 sonrası yeniden Suriye topraklarına girerek sınır boyunca bir ‘tampon bölge’ oluşturdu.

