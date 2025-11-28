https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/ispanyada-grip-salgini-ulke-genelinde-vakalar-hizla-artiyor-1101397279.html

İspanya’da grip salgını: Ülke genelinde vakalar hızla artıyor

Sputnik Türkiye

İspanya’da grip vakaları, kış mevsimi başlamadan salgın seviyesine ulaşarak sağlık yetkililerini endişelendirdi. Ülkede solunum yolu hastalıklarında yaşanan... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

İspanya'da Carlos III Sağlık Enstitüsü’nün 17–23 Kasım tarihlerini kapsayan verilerine göre, grip tanıları 100 bin kişi başına 112.2 vakaya yükseldi.Grip salgınından en çok etkilenen grup 1–4 yaş arası çocuklar oldu. Bu yaş grubunda vaka sayısı 100 binde 428.5’e ulaşırken, okul çağındaki çocuklar ve bir yaş altı bebekler onları takip etti.Uzmanlara göre kreş, okul ve benzeri yakın temas ortamları virüsün hızlı yayılmasına zemin hazırlıyor. Çocuklar, hastalığı ev ortamına taşıyarak toplumdaki yayılımı artırıyor.

