https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/ispanyada-grip-salgini-ulke-genelinde-vakalar-hizla-artiyor-1101397279.html
İspanya'da grip salgını: Ülke genelinde vakalar hızla artıyor
İspanya’da grip salgını: Ülke genelinde vakalar hızla artıyor
Sputnik Türkiye
İspanya'da grip vakaları, kış mevsimi başlamadan salgın seviyesine ulaşarak sağlık yetkililerini endişelendirdi. Ülkede solunum yolu hastalıklarında yaşanan...
İspanya'da Carlos III Sağlık Enstitüsü’nün 17–23 Kasım tarihlerini kapsayan verilerine göre, grip tanıları 100 bin kişi başına 112.2 vakaya yükseldi.Grip salgınından en çok etkilenen grup 1–4 yaş arası çocuklar oldu. Bu yaş grubunda vaka sayısı 100 binde 428.5’e ulaşırken, okul çağındaki çocuklar ve bir yaş altı bebekler onları takip etti.Uzmanlara göre kreş, okul ve benzeri yakın temas ortamları virüsün hızlı yayılmasına zemin hazırlıyor. Çocuklar, hastalığı ev ortamına taşıyarak toplumdaki yayılımı artırıyor.
İspanya’da grip salgını: Ülke genelinde vakalar hızla artıyor

İspanya’da grip vakaları, kış mevsimi başlamadan salgın seviyesine ulaşarak sağlık yetkililerini endişelendirdi. Ülkede solunum yolu hastalıklarında yaşanan keskin artış, son yılların en erken yaygın salgınlarından biri olarak kayıtlara geçti.
İspanya'da Carlos III Sağlık Enstitüsü’nün 17–23 Kasım tarihlerini kapsayan verilerine göre, grip tanıları 100 bin kişi başına 112.2 vakaya yükseldi.
Grip salgınından en çok etkilenen grup 1–4 yaş arası çocuklar oldu. Bu yaş grubunda vaka sayısı 100 binde 428.5’e ulaşırken, okul çağındaki çocuklar ve bir yaş altı bebekler onları takip etti.
Uzmanlara göre kreş, okul ve benzeri yakın temas ortamları virüsün hızlı yayılmasına zemin hazırlıyor. Çocuklar, hastalığı ev ortamına taşıyarak toplumdaki yayılımı artırıyor.
