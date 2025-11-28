https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/ispanyada-grip-salgini-ulke-genelinde-vakalar-hizla-artiyor-1101397279.html
İspanya’da grip salgını: Ülke genelinde vakalar hızla artıyor
İspanya’da grip salgını: Ülke genelinde vakalar hızla artıyor
Sputnik Türkiye
İspanya’da grip vakaları, kış mevsimi başlamadan salgın seviyesine ulaşarak sağlık yetkililerini endişelendirdi. Ülkede solunum yolu hastalıklarında yaşanan... 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T19:11+0300
2025-11-28T19:11+0300
2025-11-28T19:11+0300
dünya
grip
grip aşısı
grip salgını
grip ilacı
hastalık
hastalık belirtileri
salgın hastalık
bulaşıcı hastalık
kronik hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1f/1066381190_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_412a9e3b18c78c86fbb77f646d59dfc7.jpg
İspanya'da Carlos III Sağlık Enstitüsü’nün 17–23 Kasım tarihlerini kapsayan verilerine göre, grip tanıları 100 bin kişi başına 112.2 vakaya yükseldi.Grip salgınından en çok etkilenen grup 1–4 yaş arası çocuklar oldu. Bu yaş grubunda vaka sayısı 100 binde 428.5’e ulaşırken, okul çağındaki çocuklar ve bir yaş altı bebekler onları takip etti.Uzmanlara göre kreş, okul ve benzeri yakın temas ortamları virüsün hızlı yayılmasına zemin hazırlıyor. Çocuklar, hastalığı ev ortamına taşıyarak toplumdaki yayılımı artırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/uzmanlardan-uyari-son-10-yilin-en-agir-grip-sezonu-baslayabilir-1100840527.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1f/1066381190_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_101fdc1e4ff0fffeb326766f22efeea1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
grip, grip aşısı, grip salgını, grip ilacı, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık
grip, grip aşısı, grip salgını, grip ilacı, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık
İspanya’da grip salgını: Ülke genelinde vakalar hızla artıyor
İspanya’da grip vakaları, kış mevsimi başlamadan salgın seviyesine ulaşarak sağlık yetkililerini endişelendirdi. Ülkede solunum yolu hastalıklarında yaşanan keskin artış, son yılların en erken yaygın salgınlarından biri olarak kayıtlara geçti.
İspanya'da Carlos III Sağlık Enstitüsü’nün 17–23 Kasım tarihlerini kapsayan verilerine göre, grip tanıları 100 bin kişi başına 112.2 vakaya yükseldi.
Grip salgınından en çok etkilenen grup 1–4 yaş arası çocuklar oldu. Bu yaş grubunda vaka sayısı 100 binde 428.5’e ulaşırken, okul çağındaki çocuklar ve bir yaş altı bebekler onları takip etti.
Uzmanlara göre kreş, okul ve benzeri yakın temas ortamları virüsün hızlı yayılmasına zemin hazırlıyor. Çocuklar, hastalığı ev ortamına taşıyarak toplumdaki yayılımı artırıyor.