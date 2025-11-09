https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/uzmanlardan-uyari-son-10-yilin-en-agir-grip-sezonu-baslayabilir-1100840527.html

Uzmanlardan uyarı: 'Son 10 yılın en ağır grip sezonu başlayabilir'

Gribin bu yıl beklenenden erken başladığı ve hızla yayıldığı bildiriliyor. İngiliz uzmanlar, virüsün yeni bir mutasyona uğradığını ve bağışıklığı kolayca... 09.11.2025

sağlik

virüs

grip

h3n2 virüsü

salgın

aşı

çocuklar

yaşlı

mutasyon

İngiltere'de uzmanlar bu yıl grip mevsiminin beklenenden bir ay önce başladığını duyurdu. Yaz aylarında grip virüsünde ani bir mutasyon yaşandığı ve bunun nadir görüldüğü aktarıldı. World Influenza Centre at the Francis Crick Enstitüsü'nden uzmanlar, virüsün bağışıklığı kolayca aşabildiğini ve çok daha hızlı yayıldığını söyledi. Prof. Nicola Lewis, “Bu dinamikleri uzun zamandır görmüyorduk, endişeliyim” sözleriyle durumu özetledi.Virüs daha hızlı yayılıyor Araştırmacılar, virüsün yayılma hızının arttığını söyledi. Grip virüsünün normalde her kişiden ortalama 1.2 kişiye bulaştığı, bu yıl ise bu sayının 1.4’e çıktığı aktarılıyor. Bu da daha çok kişinin daha kısa sürede enfekte olması anlamına geliyor.Çocuklar şimdiden etkileniyor Vakaların özellikle okullarda arttığı, çocukların hızlı bir şekilde hastalığı çevrelerine taşıdığı belirtiliyor. Uzmanlar, asıl etkinin virüsün yaşlı kuşağa ulaşmaya başlamasıyla görüleceğini ifade ediyor. Uzmanlara göre virüs, yıllardır görülmeyen bir yapı değişikliğine uğradı. Grip türleri arasında daha ağır seyrettiği bilinen H3N2 grubuna ait olduğu aktarılıyor.Aşının koruması daha düşük olabilir Grip aşısı bu yıl daha az koruma sağlayabilir. Çünkü yeni mutasyon, aşı üretimi planlandıktan aylar sonra ortaya çıktı. Prof. Fraser, “Koruma tam olmayabilir fakat az da olsa koruma, hiç olmamasından iyidir” diye vurguladı.Sağlık kurumları, çağrı yapılan herkesin grip aşısı yaptırmasının önemine dikkat çekiyor. Doktorlara da antiviral tedavilerin erken başlanması yönünde hatırlatma gönderildi.

virüs, grip, h3n2 virüsü, salgın, aşı, çocuklar, yaşlı, mutasyon