İSKİ duyurdu: İstanbullular su faturalarını kendi oluşturabilecek

İSKİ duyurdu: İstanbullular su faturalarını kendi oluşturabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ, İBB personelinin yerine abonelerin kendi sayaçlarını okuyarak dijital ortamda faturalarını oluşturabilecekleri... 28.11.2025

İSKİ, şehirde su sayaçlarının okunmasına yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre, artık sayaçları İBB personelinin okuması yerine aboneler kendi sayaçlarını okuyarak dijital ortamda faturalarını oluşturabilecek. İSKİ tarafından yapılan duyuruda, 'Kendi Faturanı Kendin Oluştur' adı verilen sistemin detayları da paylaşıldı.Duyuruda, yeni sistemle abonelerin mobil uygulama üzerinden su sayaçlarındaki son endeks değerlerini ve sayaç fotoğraflarını yükleyerek kendi faturalarını hazırlayabileceği belirtildi.Kullanıcılar, bilgileri girdikten sonra cep telefonlarına gönderilen doğrulama koduyla işlemi tamamlayabilecek. Yeni sistemin sadece konutlarla sınırlı olmadığı, resmi kurumlar ve belediyelerin de bu uygulamadan faydalanabileceği açıklandı.

