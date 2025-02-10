https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ortak-sayac-kullaniyorsaniz-dikkat-basit-bir-basvuruyla-su-faturasi-dusuyor-1093538178.html

Ortak sayaç kullanıyorsanız dikkat: Basit bir başvuruyla su faturası düşüyor

Ortak sayaç kullanıyorsanız dikkat: Basit bir başvuruyla su faturası düşüyor

Sputnik Türkiye

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, apartmanlarda kullanılan ortak sıcak su sayaçlarının dairelere bölünmesi halinde su faturalarında ciddi düşüş... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T15:37+0300

2025-02-10T15:37+0300

2025-02-10T15:37+0300

yaşam

su faturası

fatura

sayaç

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Türkiye genelinde birçok apartmanda, tek sayaç üzerinden alınan soğuk suyun ısıtılarak merkezi sistemle dairelere dağıtıldığı belirtiliyor. Ancak bu yöntemin, sular idaresinin kademeli fiyatlandırma sistemine takıldığını söyleyen Mahmut Şahin, şu uyarılarda bulundu:Sıcak su daire başına bölündüğünde tasarruf mümkünŞahin, mevzuatın bu işlemi desteklediğini ve sular idaresinin uygun görmesi halinde sayaçların dairelere kolayca bölünebileceğini belirtti. Sürecin işleyişi ise şöyle:Şahin, birçok apartman sakininin bu yöntemden habersiz olduğunu ve gereksiz yere yüksek su faturaları ödediğini ifade etti.Kombi ve şofbene gerek kalmayabilirBazı apartman sakinlerinin yüksek faturalar nedeniyle kombi veya şofben almak zorunda kaldığını belirten Şahin, merkezi sıcak su sisteminin bireyselleştirilmesi halinde bu ek masraflara da gerek kalmayacağını söyledi."Bu yöntemle vatandaşlar fazla su parası ödemeden sıcak suyu temin etmiş olacak" diyen Şahin, tüm apartman sakinlerinin su idarelerine başvurarak bu uygulamadan yararlanabileceğini dile getirdi.

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