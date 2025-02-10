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Ortak sayaç kullanıyorsanız dikkat: Basit bir başvuruyla su faturası düşüyor
Ortak sayaç kullanıyorsanız dikkat: Basit bir başvuruyla su faturası düşüyor
Sputnik Türkiye
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, apartmanlarda kullanılan ortak sıcak su sayaçlarının dairelere bölünmesi halinde su faturalarında ciddi düşüş... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Türkiye genelinde birçok apartmanda, tek sayaç üzerinden alınan soğuk suyun ısıtılarak merkezi sistemle dairelere dağıtıldığı belirtiliyor. Ancak bu yöntemin, sular idaresinin kademeli fiyatlandırma sistemine takıldığını söyleyen Mahmut Şahin, şu uyarılarda bulundu:Sıcak su daire başına bölündüğünde tasarruf mümkünŞahin, mevzuatın bu işlemi desteklediğini ve sular idaresinin uygun görmesi halinde sayaçların dairelere kolayca bölünebileceğini belirtti. Sürecin işleyişi ise şöyle:Şahin, birçok apartman sakininin bu yöntemden habersiz olduğunu ve gereksiz yere yüksek su faturaları ödediğini ifade etti.Kombi ve şofbene gerek kalmayabilirBazı apartman sakinlerinin yüksek faturalar nedeniyle kombi veya şofben almak zorunda kaldığını belirten Şahin, merkezi sıcak su sisteminin bireyselleştirilmesi halinde bu ek masraflara da gerek kalmayacağını söyledi."Bu yöntemle vatandaşlar fazla su parası ödemeden sıcak suyu temin etmiş olacak" diyen Şahin, tüm apartman sakinlerinin su idarelerine başvurarak bu uygulamadan yararlanabileceğini dile getirdi.
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Ortak sayaç kullanıyorsanız dikkat: Basit bir başvuruyla su faturası düşüyor

15:37 10.02.2025
© AP Photo / Steve HelberABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları konusunda uyardığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Steve Helber
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, apartmanlarda kullanılan ortak sıcak su sayaçlarının dairelere bölünmesi halinde su faturalarında ciddi düşüş yaşanacağını söyledi. Şahin, tek sayaç kullanımı nedeniyle apartman sakinlerinin kademeli fiyatlandırma nedeniyle fazla ödeme yaptığını belirtti.
Türkiye genelinde birçok apartmanda, tek sayaç üzerinden alınan soğuk suyun ısıtılarak merkezi sistemle dairelere dağıtıldığı belirtiliyor. Ancak bu yöntemin, sular idaresinin kademeli fiyatlandırma sistemine takıldığını söyleyen Mahmut Şahin, şu uyarılarda bulundu:
30-40 dairelik apartmanlarda, tek sayaçtan gelen su en yüksek kademe üzerinden faturalandırılıyor.
Bu da apartman sakinlerinin gereksiz yere fazla ödeme yapmasına neden oluyor.
Oysa su sayaçları dairelere bölündüğünde, faturalar bireysel tüketim üzerinden birinci kademe fiyatıyla hesaplanıyor.

Sıcak su daire başına bölündüğünde tasarruf mümkün

Şahin, mevzuatın bu işlemi desteklediğini ve sular idaresinin uygun görmesi halinde sayaçların dairelere kolayca bölünebileceğini belirtti. Sürecin işleyişi ise şöyle:
1.
Bina yöneticisi, su idaresine giderek apartmanda sıcak su sisteminin ortak sayaçtan beslendiğini bildiriyor.
2.
Su idaresi, bina içinde inceleme yaparak durumu tespit ediyor.
3.
Gerekli tutanaklar tutulduktan sonra su sayaçları daire başına bölünüyor.
4.
Böylece su faturaları üçüncü kademe yerine birinci kademeden hesaplanıyor ve ödemeler üçte bire kadar düşüyor.
Şahin, birçok apartman sakininin bu yöntemden habersiz olduğunu ve gereksiz yere yüksek su faturaları ödediğini ifade etti.

Kombi ve şofbene gerek kalmayabilir

Bazı apartman sakinlerinin yüksek faturalar nedeniyle kombi veya şofben almak zorunda kaldığını belirten Şahin, merkezi sıcak su sisteminin bireyselleştirilmesi halinde bu ek masraflara da gerek kalmayacağını söyledi.
"Bu yöntemle vatandaşlar fazla su parası ödemeden sıcak suyu temin etmiş olacak" diyen Şahin, tüm apartman sakinlerinin su idarelerine başvurarak bu uygulamadan yararlanabileceğini dile getirdi.
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