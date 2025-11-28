https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/galatasaraydan-pfdk-kararlarina-tepki-bir-kulup-icin-ayricalik-degil-herkes-icin-adalet-1101367557.html

Galatasaray'dan PFDK kararlarına tepki: 'Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet'

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) 27 Kasım 2025 tarihli kararlarına yönelik sert bir açıklama... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

TFF, PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli Ederson'un ceza almadığını, Galatasaraylı Roland Sallai'nin ise 2 maç cezalı duruma düştüğünü duyurdu.Galatasaray, karar sonrası sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Türk futbolunda uzun süredir dile getirdikleri çifte standart, ölçüsüzlük ve tutarsızlık eleştirilerinin bir kez daha doğrulandığını savundu.Kulübün açıklamasında, futbolcu Roland Sallai’ye verilen 2 maçlık men cezasının oyunun akışı içinde, kasıt unsuru taşımayan bir pozisyonda yaşandığı halde 'üst sınırdan ve en ağır şekilde' uygulandığı belirtildi. Açıklamada, benzer pozisyonlarda rakip oyunculara faul dahi verilmemesinin cezanın niyetini sorgulattığı ifade edildi.Galatasaray, geçen hafta oynanan maçta rakip takım kalecisinin (Ederson) tribünlere yönelik tahrik edici hareketine ilişkin de PFDK’nın hiçbir disiplin yaptırımı uygulamadığına dikkat çekti. Mauro Icardi’nin önceki sezonlarda tribünlere çok daha uzak bir noktada yaptığı benzer bir jest nedeniyle cezalandırıldığını hatırlatan kulüp, uygulamalardaki tutarsızlığa vurgu yaptı.Açıklamada, “Aynı eylemlere farklı yorumlar getirildiği, emsal kararların hiçe sayıldığı ve adaletin kişilere ve kulüplere göre değişmesini isteyenlerin bu sezon da ulaşmak istedikleri hedefin belli olduğu” ifadelerine yer verildi. Kulüp, yaklaşık üç yıl önce yaptıkları çağrıyı yeniden yineleyerek “Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet!” dedi. Sarı kırmızılı ekip, Türk futbolunun tek çıkış yolunun eşitlik, tutarlılık ve adalet olduğunu belirterek, mücadelelerini saha içinde sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı.

