TFF, Ederson kararını duyurdu: Brezilyalı kaleci derbide olacak mı?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'la oynanan karşılaşmada yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen... 27.11.2025
Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson hakkında verilen sevk kararı sonuçlandı.PFDK, yapılan incelemenin ardından Ederson’a yöneltilen Çaykur Rizespor maçında 'rakip takım taraftarlarına hakaret' suçlamasının unsurlarının oluşmadığını belirledi. Kurul, bu nedenle oyuncu hakkında 'ceza tayinine yer olmadığına' hükmetti.Böylece Brezilyalı file bekçisi herhangi bir yaptırım almadan Galatasaray'la oynanacak derbide forma giyebilecek.
