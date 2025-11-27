Türkiye
TFF, Ederson kararını duyurdu: Brezilyalı kaleci derbide olacak mı?
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor'la oynanan karşılaşmada yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T20:26+0300
2025-11-27T20:26+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
türkiye futbol federasyonu (tff)
ederson
çaykur rizespor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099645659_0:49:3309:1910_1920x0_80_0_0_db8d49a7c70ea029a942eb9e69411c5f.jpg
Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson hakkında verilen sevk kararı sonuçlandı.PFDK, yapılan incelemenin ardından Ederson’a yöneltilen Çaykur Rizespor maçında 'rakip takım taraftarlarına hakaret' suçlamasının unsurlarının oluşmadığını belirledi. Kurul, bu nedenle oyuncu hakkında 'ceza tayinine yer olmadığına' hükmetti.Böylece Brezilyalı file bekçisi herhangi bir yaptırım almadan Galatasaray'la oynanacak derbide forma giyebilecek.
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, türkiye futbol federasyonu (tff), ederson, çaykur rizespor
TFF, Ederson kararını duyurdu: Brezilyalı kaleci derbide olacak mı?

20:26 27.11.2025
Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor'la oynanan karşılaşmada yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Ederson için ceza çıkmadı.
Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson hakkında verilen sevk kararı sonuçlandı.
PFDK, yapılan incelemenin ardından Ederson’a yöneltilen Çaykur Rizespor maçında 'rakip takım taraftarlarına hakaret' suçlamasının unsurlarının oluşmadığını belirledi. Kurul, bu nedenle oyuncu hakkında 'ceza tayinine yer olmadığına' hükmetti.
Böylece Brezilyalı file bekçisi herhangi bir yaptırım almadan Galatasaray'la oynanacak derbide forma giyebilecek.
