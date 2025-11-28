https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/futbolda-bahis-sorusturmasi-tutturcom-hakkinda-on-inceleme-raporu-cikti-1101396960.html
Futbolda bahis soruşturması: Tuttur.com hakkında ön inceleme raporu çıktı
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tuttur.com’a yönelik yürütülen dijital incelemelerde, kullanıcı bilgilerine dışarıdan müdahale edildiğine dair bir... 28.11.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şans oyunları platformu tuttur.com’daki kullanıcı hesaplarına izinsiz erişim iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.Jandarma ve emniyet ekipleri, soruşturma çerçevesinde platform üzerinde teknik ve dijital incelemelerde bulundu.Hazırlanan ön raporda, siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerinin değiştirilmesi ya da manipüle edilmesi yönündeki iddiaları doğrulayan herhangi bir tespitin bulunmadığı ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şans oyunları platformu tuttur.com’daki kullanıcı hesaplarına izinsiz erişim iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Jandarma ve emniyet ekipleri, soruşturma çerçevesinde platform üzerinde teknik ve dijital incelemelerde bulundu.
Hazırlanan ön raporda, siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerinin değiştirilmesi ya da manipüle edilmesi yönündeki iddiaları doğrulayan herhangi bir tespitin bulunmadığı ifade edildi.