Yasadışı bahis soruşturmasında, Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
Yasadışı bahis gelirlerini akladıkları gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Paybull Elektronik Para şirketine el konuldu. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
10:42 25.11.2025 (güncellendi: 10:45 25.11.2025)
Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini aklama iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişinin mal varlıklarına ve Paybull Elektronik Para şirketine el konuldu.
Yasadışı bahis gelirlerini akladıkları iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini akladıkları iddiasıyla soruşturma başlattı.
Habertürk'ün haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen eylemler çerçevesinde; İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
25 kişinin mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında, suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen şüphelilere ait malvarlıklarına, Paybull Anonim Şirketine ve Lezzona Gıda Anonim Şirketine sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.