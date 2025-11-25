https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/yasadisi-bahis-sorusturmasinda-paybull-elektronik-para-odeme-kurulusuna-el-konuldu-1101262360.html

Yasadışı bahis soruşturmasında, Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu

Yasadışı bahis soruşturmasında, Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu

Sputnik Türkiye

Yasadışı bahis gelirlerini akladıkları gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Paybull Elektronik Para şirketine el konuldu. 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T10:42+0300

2025-11-25T10:42+0300

2025-11-25T10:45+0300

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

merkez bankası

masak

soruşturma

kara para

paybull elektronik para

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg

Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini aklama iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişinin mal varlıklarına ve Paybull Elektronik Para şirketine el konuldu. Yasadışı bahis gelirlerini akladıkları iddiası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini akladıkları iddiasıyla soruşturma başlattı.Habertürk'ün haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen eylemler çerçevesinde; İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.25 kişinin mal varlıklarına el konulduSoruşturma kapsamında, suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen şüphelilere ait malvarlıklarına, Paybull Anonim Şirketine ve Lezzona Gıda Anonim Şirketine sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/batuhan-karadeniz-hakkinda-kirmizi-bulten-cikarildi-eski-futbolcunun-mal-varliklarina-el-konuldu-1101198817.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhuriyet başsavcılığı, merkez bankası, masak, soruşturma, kara para, paybull elektronik para