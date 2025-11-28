Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/fiba-venezuelladaki-dunya-kupasi-eleme-macini-guvenlik-nedeniyle-erteledi-1101378516.html
FIBA, Venezüella'daki Dünya Kupası Eleme maçını güvenlik nedeniyle erteledi
FIBA, Venezüella'daki Dünya Kupası Eleme maçını güvenlik nedeniyle erteledi
Sputnik Türkiye
Venezüella ile Kolombiya arasında oynanacak 2027 FIBA Dünya Kupası Amerika Elemeleri basketbol karşılaşması güvenlik nedeniyle ertelendi. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T11:55+0300
2025-11-28T11:55+0300
spor
venezuela
kolombiya
uluslararası basketbol federasyonu (fiba)
basketbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101380354_0:0:2215:1247_1920x0_80_0_0_23b3ce94e27f9e3ffec4c704154021e6.jpg
Uluslararası Basketbol Federasyonu ya da yaygın adıyla FIBA, yaptığı açıklamada, erteleme kararının bölgedeki mevcut jeopolitik durum nedeniyle alındığını, bunun hem tüm paydaşların güvenliğini sağlamak hem de turnuvanın bütünlüğünü korumak amacıyla olduğu belirtildi.Açıklamada, Venezula'nın başkenti Karakas'ta yapılacak maç için net bir tarih verilmezken karşılaşmanın 7 Temmuz 2026'ya kadar oynanacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/fifa-duyurdu-dunya-kupasinda-turkiyenin-yer-alacagi-torba-belli-oldu-1101287121.html
venezuela
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101380354_314:0:2215:1426_1920x0_80_0_0_bf9bf33fa46a8c320a1afb46ba79ff0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
venezuela, kolombiya, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), basketbol
venezuela, kolombiya, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), basketbol

FIBA, Venezüella'daki Dünya Kupası Eleme maçını güvenlik nedeniyle erteledi

11:55 28.11.2025
© AABasketbol
Basketbol - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
© AA
Abone ol
Venezüella ile Kolombiya arasında oynanacak 2027 FIBA Dünya Kupası Amerika Elemeleri basketbol karşılaşması güvenlik nedeniyle ertelendi.
Uluslararası Basketbol Federasyonu ya da yaygın adıyla FIBA, yaptığı açıklamada, erteleme kararının bölgedeki mevcut jeopolitik durum nedeniyle alındığını, bunun hem tüm paydaşların güvenliğini sağlamak hem de turnuvanın bütünlüğünü korumak amacıyla olduğu belirtildi.
Açıklamada, Venezula'nın başkenti Karakas'ta yapılacak maç için net bir tarih verilmezken karşılaşmanın 7 Temmuz 2026'ya kadar oynanacağı ifade edildi.
Merih Demiral, Deniz Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
SPOR
FIFA duyurdu: Dünya Kupası'nda Türkiye'nin yer alacağı torba belli oldu
25 Kasım, 21:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала