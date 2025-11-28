https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/fenerbahcegalatasaray-derbisinde-zaferin-anahtari-30-yilda-sadece-5-kez-oldu-1101384252.html
Fenerbahçe–Galatasaray derbisinde 'zaferin anahtarı': 30 yılda sadece 5 kez oldu
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi istatistikler çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor. Rekabette son 30 yılın 64 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.Galatasaray i̇lk golü attığı 15 maçı kazandıSon 64 lig karşılaşmasının analizine göre, Galatasaray ilk golü attığı 15 müsabakanın tamamını kazandı. Bu süreçte sarı-kırmızılılar sadece 4 maçta öne geçmelerine rağmen üstünlüğü koruyamadı ve mağlup oldu.Fenerbahçe öne geçtiği 25 derbiyi kazandıAynı dönemde Fenerbahçe, ilk golü kaydettiği 25 derbide sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte yalnızca bir kez öne geçmesine rağmen mağlup oldu. Bu kırılma, 2019-2020 sezonunda Kadıköy’de 1-0 öne geçmelerine rağmen maçı 3-1 kaybettikleri karşılaşmada yaşandı.Rekabetin son 64 lig maçının 11’i golsüz, 8’i ise gollü beraberlikle tamamlandı. Gollü beraberliklerin 6’sında ilk golü Fenerbahçe atmasına rağmen Galatasaray skoru dengeledi.Galatasaray bu sezon i̇lk golü attığı her maçı kazandıSarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 Süper Lig sezonunda oynadığı 13 maçın 8’inde ilk golü atan taraf oldu ve bu maçların hepsini kazandı.Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir karşısında golü bulan Galatasaray, puan kaybetmedi.İlk golü atamadığı 5 karşılaşmada ise Galatasaray;Sarı-kırmızılılar ligin son 5 haftasında yalnızca RAMS Başakşehir karşısında ilk golü atan takım oldu. Göztepe, Trabzonspor, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında ise rakipleri skoru açtı.Fenerbahçe i̇lk golü attığı 8 maçın 7’sinde kazandıSarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig’de ilk golü kaydettiği 8 müsabakanın 7’sini kazandı, yalnızca Kasımpaşa karşısında puan kaybetti.İlk golü atamadığı 5 maçta ise Fenerbahçe;Fenerbahçe, ligde oynadığı son 5 maçın 3’ünde ilk golü atan taraf oldu. Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Kayserispor karşılaşmalarında öne geçen sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında ilk golü bulamadı.
