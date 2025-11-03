https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/bes-kisi-yasamini-yitirmisti-makarna-fabrikasindaki-yanginin-nedeni-toz-cikti-1100700702.html

Beş kişi yaşamını yitirmişti: Makarna fabrikasındaki yangının nedeni 'toz' çıktı

Beş kişi yaşamını yitirmişti: Makarna fabrikasındaki yangının nedeni 'toz' çıktı

Sputnik Türkiye

Sakarya'da bir makarna fabrikasında meydana gelen ve beş kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya yoğun toz birikiminin neden olduğu ortaya çıktı. 03.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-03T14:31+0300

2025-11-03T14:31+0300

2025-11-03T14:31+0300

türki̇ye

sakarya

fabrika yangını

makarna fabrikası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0f/1088040874_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_553e27f977750923d092d24838555d57.jpg

Sakarya Hendek'te beş kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamanın nedeni ortaya çıktı. Gerekçeli karara göre, yangının değirmen bölümünün zemin katında yaklaşık 1 saniye içinde meydana geldiği belirtilirken, kaynak noktanın zemin kattaki elektrik odası olarak tanımlanan alanda başladığı ve yoğun toz birikimi sebebiyle toz patlaması şeklinde yayılarak tüm bölgede patlamaya sebep olduğu dile getirildi. Patlamanın nedeni gerekçeli kararda açıklandıPatlamaya ilişkin görülen davada 6 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçeleri açıklanırken 78 kişilik gerekçeli kararda fabrikada geçmişte de elektrik kaynaklı yangın meydana geldiği, elektrik sisteminde zaman zaman arıza ve kısa devrelerin yaşandığı, temizlik faaliyetlerinin pazar günleri aksadığı, tozlanmanın özellikle değirmen bölümünde sık olduğu kaydedildi.Gerekli temizlik yapılmadı, toz sensörleri bulunmuyorPatlamadan kısa süre önce tozlu ortamda kıvılcım çıkarabilecek spiral kesim işlemi yapıldığı, "Patlamadan Korunma Dokümanı"nın temizlik planları esas alınarak "temiz" kabulüyle hazırlanması dolayısıyla fiili durumla örtüşmediği belirtilen gerekçede, verilen eğitimlere rağmen denetim ve kontrol mekanizmalarının yeterince etkin işletilmediği, bu suretle patlama riskinin önlenmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği sonucuna varıldığı aktarıldı.Kararın gerekçesinde, enerji odasının, yeni yapılan inşaatla değirmen fabrikasının zemin katındaki binanın orta kısmında kaldığı, panolarda ısınan havanın baca sistemiyle tahliye edildiği ancak temiz havanın oluşan negatif basınç nedeniyle açık bırakılan kapı yoluyla değirmen bölgesindeki tozlu ortamdan geldiği ifade edilerek, panoların yeterli temiz hava alamadığından pano kapak ve odalarının açık bırakıldığının tespit edildiği bildirildi.Kararda, özellikle değirmen bölümünde, toz birikimi olduğu ve temizlik problemlerinin yaşandığı, bu durumu takip edecek toz sensörlerinin bulunmadığı anlatıldı.Yangın elektrik odasında başladıKamera görüntülerine göre patlama/yangının değirmen bölümünün zemin katında yaklaşık 1 saniye içinde meydana geldiği, kaynak noktanın zemin kattaki pano/elektrik odası olarak tanımlan alanda başladığı kaydedilen gerekçede, yangının değirmen bölgesindeki yoğun toz birikimi nedeniyle toz patlaması şeklinde yayılarak tüm bölgede patlamaya neden olduğu belirtildi.Gerekçede, fabrikanın temizlik kayıtlarına göre elektrik panolarının 6 ayda 1 temizlenmesinin programlandığının görüldüğü, bu durumun, kapakları açık bırakılan panolarda toz birikimine sebep olduğu aktarıldı. Fabrikanın yangın oluşmayan paketleme bölümünde yapılan incelemede de pano kapaklarının açık ve içerisinin tozla kaplı olduğu bilgisi verilen gerekçede, pano içerisine poşetlerde yabancı cisimlerin bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.Patlama 1 saniye içerisinde gerçekleştiBilirkişi raporuna göre V.U. ve İ.B'nin 1. derece, D.T, Ö.K, Y.T ve C.B'nin 2. derecede sorumlu olduğunun yer aldığına değinilen kararda, bilirkişi raporunun olayın oluş şekli, teknik sebepler ve sorumlulukların belirlenmesi açısından yeterli açıklık ve gerekçeyi içerdiği ve dosyadaki delillerle uyumlu olduğu, taraflarca ileri sürülen itirazların raporun esasını sarsacak nitelikte bulunmadığı, bu nedenle rapor alınmasına gerek görülmediği ve mevcut bilirkişi raporunun hükme esas alınmaya elverişli olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.Gerekçeli kararda, olayın Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 13. maddesi kapsamında iş kazası olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:Ne olmuştu?Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül 2024'te meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı. Patlamada ağır yaralanan Eray Kızıldağ (22) 4 Ekim'de, Güven Albayrak (24) 9 Ekim'de, Merve Menteş (26) 10 Ekim'de, Naim Karagüzel (35) 14 Ekim 2024'te tedavi gördükleri hastanede yaşamlarını yitirmişti.Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince fabrika müdürü V.U. ve patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B'ye 11 yıl 8'er ay, iş güvenliği uzmanı D.T, elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve değirmen sorumlusu Ö.K'ye 8 yıl 4'er ay ile idari işler sorumlusu C.B'ye 3 yıl 4 ay verilen hapis cezalarına çarptırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/bes-kisinin-oldugu-makarna-fabrikasindaki-patlamada-ihmal-tespiti-onlem-alinsaydi-facia-yasanmazdi-1091816761.html

türki̇ye

sakarya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sakarya, fabrika yangını, makarna fabrikası