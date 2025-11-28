Türkiye
Erdoğan: Kendini hukukun üstünde görenlerin uygulamalarından dolayı ciddi zorluklarla karşılaştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9200 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreninde konuştu:
15:14 28.11.2025 (güncellendi: 15:22 28.11.2025)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
© AA
Erdoğan "Kendini hukukun, kanunların ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9200 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreninde konuştu:

Kendini hukukun, kanunların ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık. Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının faturasını, millet ve devlet olarak birlikte ödedik. 3-5 şuursuzun kendi ayıplarını örtmek için yaptıkları hezeyana kulak asmayın

