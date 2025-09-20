https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/istanbul-emniyet-mudurlugu-duyurdu-kiz-ogrenci-yurdunda-ogrencilerin-esyalarina-zarar-verenler-1099532507.html

İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar verenler yakalandı

İstanbul'da kız öğrenci yurdunda, öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı. 20.09.2025

İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz tatilinden dönen öğrenciler, valizlerinin karıştırılması, eşyalarının çalınması ve odalarına alkol şişeleriyle cinsel içerikli materyaller konulması gibi skandal iddialarla karşılaştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı" denildi. Ne olmuştu?Kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, tatil dönüşü odalarındaki eşyaların karıştırıldığını ve birçoğunun kaybolduğunu fark edince yaşanan durumu kamuoyuna taşımışlardı. Yaşananların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na dair iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.Yurtlarda görevli iki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısı görevden alınmıştı.

