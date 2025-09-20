Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/istanbul-emniyet-mudurlugu-duyurdu-kiz-ogrenci-yurdunda-ogrencilerin-esyalarina-zarar-verenler-1099532507.html
İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar verenler yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar verenler yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda, öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı. 20.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-20T18:31+0300
2025-09-20T18:36+0300
türki̇ye
emniyet müdürlüğü
kyk
öğrenci yurdu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/19/1060374690_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_60fcd7ba9d81d7b3a04a21ed5d121b1a.jpg
İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz tatilinden dönen öğrenciler, valizlerinin karıştırılması, eşyalarının çalınması ve odalarına alkol şişeleriyle cinsel içerikli materyaller konulması gibi skandal iddialarla karşılaştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı" denildi. Ne olmuştu?Kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, tatil dönüşü odalarındaki eşyaların karıştırıldığını ve birçoğunun kaybolduğunu fark edince yaşanan durumu kamuoyuna taşımışlardı. Yaşananların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na dair iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.Yurtlarda görevli iki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısı görevden alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/genclik-ve-spor-bakanligi-iki-yurt-muduru-ile-bir-mudur-yardimcisi-gorevden-alinmistir-1099495981.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/19/1060374690_102:0:750:486_1920x0_80_0_0_1bdcac4bb8a0328176033193354cb8f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emniyet müdürlüğü, kyk, öğrenci yurdu
emniyet müdürlüğü, kyk, öğrenci yurdu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar verenler yakalandı

18:31 20.09.2025 (güncellendi: 18:36 20.09.2025)
© AAGözaltı- Polis- Operasyon
Gözaltı- Polis- Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
© AA
Abone ol
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda, öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı.
İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz tatilinden dönen öğrenciler, valizlerinin karıştırılması, eşyalarının çalınması ve odalarına alkol şişeleriyle cinsel içerikli materyaller konulması gibi skandal iddialarla karşılaştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı" denildi.

Ne olmuştu?

Kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, tatil dönüşü odalarındaki eşyaların karıştırıldığını ve birçoğunun kaybolduğunu fark edince yaşanan durumu kamuoyuna taşımışlardı. Yaşananların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na dair iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.Yurtlarda görevli iki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısı görevden alınmıştı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yaşananlara ilişkin soruşturma: Şüpheliler için yakalama kararı çıkarıldı
Dün, 10:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала