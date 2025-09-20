https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/istanbul-emniyet-mudurlugu-duyurdu-kiz-ogrenci-yurdunda-ogrencilerin-esyalarina-zarar-verenler-1099532507.html
İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar verenler yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar verenler yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda, öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı. 20.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-20T18:31+0300
2025-09-20T18:31+0300
2025-09-20T18:36+0300
türki̇ye
emniyet müdürlüğü
kyk
öğrenci yurdu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/19/1060374690_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_60fcd7ba9d81d7b3a04a21ed5d121b1a.jpg
İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz tatilinden dönen öğrenciler, valizlerinin karıştırılması, eşyalarının çalınması ve odalarına alkol şişeleriyle cinsel içerikli materyaller konulması gibi skandal iddialarla karşılaştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı" denildi. Ne olmuştu?Kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, tatil dönüşü odalarındaki eşyaların karıştırıldığını ve birçoğunun kaybolduğunu fark edince yaşanan durumu kamuoyuna taşımışlardı. Yaşananların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na dair iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.Yurtlarda görevli iki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısı görevden alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/genclik-ve-spor-bakanligi-iki-yurt-muduru-ile-bir-mudur-yardimcisi-gorevden-alinmistir-1099495981.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/19/1060374690_102:0:750:486_1920x0_80_0_0_1bdcac4bb8a0328176033193354cb8f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emniyet müdürlüğü, kyk, öğrenci yurdu
emniyet müdürlüğü, kyk, öğrenci yurdu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar verenler yakalandı
18:31 20.09.2025 (güncellendi: 18:36 20.09.2025)
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda, öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı.
İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz tatilinden dönen öğrenciler, valizlerinin karıştırılması, eşyalarının çalınması ve odalarına alkol şişeleriyle cinsel içerikli materyaller konulması gibi skandal iddialarla karşılaştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı" denildi.
Kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, tatil dönüşü odalarındaki eşyaların karıştırıldığını ve birçoğunun kaybolduğunu fark edince yaşanan durumu kamuoyuna taşımışlardı. Yaşananların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na dair iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.Yurtlarda görevli iki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısı görevden alınmıştı.