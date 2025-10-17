Dışişleri Bakanı Fidan'dan Merz, 'vize serbestisi', AB üyeliği ve Gazze açıklamaları

Tabii ki uygulamada yapılması gereken çalışmalar var ama biliyorsunuz onun daha da gerisinde olan asıl olan, niyeti ortaya koymak. Tabii ki uygulamada yapılması gereken çalışmalar var ama biliyorsunuz onun daha da gerisinde olan asıl olan, niyeti ortaya koymak.

Avrupa Birliği şöyle bir durumda olduğu zaman, 'ben gerekli şartları karşıladığı zaman Türkiye'nin AB'de olmasından mutluluk duyarım' dendiği zaman, iki tarafta donmuş olan başlıkların geri açılacağını düşünüyorum.

Türkiye gibi bir güç Avrupa gibi bir güç birleşmediği zaman ki bizim birliğimizden bir süper güç çıkması mümkün, her iki taraf da bağımlılıklara devam eder.

Belki bugün Avrupa, krizlere daha dayanıklı olacaktı.

Ama zamanın bir ruhu var, bugün geldiğimiz noktada daha iyi bir noktada olduğumuz düşünüyorum.