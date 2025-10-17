Dışişleri Bakanı Fidan'dan Merz, 'vize serbestisi', AB üyeliği ve Gazze açıklamaları
16:55 17.10.2025 (güncellendi: 17:47 17.10.2025)
© Ahmet Serdar EserHakan Fidan ve Johann David Wadephul
© Ahmet Serdar Eser
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanyalı mevkidaşı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısında konuşuyor. Fidan, "Gazze'de görev gücü tartışmalarının sürdüğünü" belirtirken, Almanya Şansölyesi Merz'in Türkiye ziyareti ve 'vize serbestisi' konularında açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye'nin AB üyeliği için ise 'niyet' vurgusu yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Almanya Şansölyesi sayın Merz’in yakında ülkemizi ziyareti gündemde. Sayın mevkidaşımla iki lider arasında konuşulacak konuların da ön hazırlığını yapmış olduk.
Vize serbestisi
Vize serbestisi diyaloğu başlamalı. Vize konusunda sorunlar giderilmedi.
Bu alandaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu alandaki ilerlemelerin Türkiye’ye ivme kazandırdığını düşünüyoruz.
Schengen vizesindeki sorunlar giderilmiş değil, bu konudaki taleplerimizi de paylaştım.
Türkiye’nin AB üyeliği
Tabii ki uygulamada yapılması gereken çalışmalar var ama biliyorsunuz onun daha da gerisinde olan asıl olan, niyeti ortaya koymak.
Avrupa Birliği şöyle bir durumda olduğu zaman, ‘ben gerekli şartları karşıladığı zaman Türkiye’nin AB’de olmasından mutluluk duyarım’ dendiği zaman, iki tarafta donmuş olan başlıkların geri açılacağını düşünüyorum.
Türkiye gibi bir güç Avrupa gibi bir güç birleşmediği zaman ki bizim birliğimizden bir süper güç çıkması mümkün, her iki taraf da bağımlılıklara devam eder.
Belki bugün Avrupa, krizlere daha dayanıklı olacaktı.
Ama zamanın bir ruhu var, bugün geldiğimiz noktada daha iyi bir noktada olduğumuz düşünüyorum.
Vize serbestisi konusu ve AB-Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirecek konuları da görüştük. Dediğim gibi atacağımız adımları atacağız.
'Gazze'de görev gücü tartışmaları sürüyor'
Türkiye Gazze'ye nefes Filistin'e umut olmaya devam edecektir.
Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı. Aynı zamanda kalıcı barışın olması için iki devletli çözümlerin getirilmesi gerekiyor.
Gazze için şu anda istikrar gücü nasıl oluşturulmalı bununla ilgili erken yürüyen tartışmalar var. Bunu da yakından takip ediyoruz.
Günün sonunda hedefimiz İsrail ve Filistin arasındaki bir tampon bölgede, iki tarafın da birbirine zarar vermeyeceği bir ortam oluşturmak.
'SDG ile yürütülen görüşmeleri yakından takip ediyoruz'
Görüşmelerimiz kapsamında Suriye'deki durumu da ele alıyoruz.
Suriye hükümetinin SDG ile yürüttüğü görüşmeleri yakından takip ediyoruz.
Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail’e karşı sorumluluğumuz var, ama olanları görüyoruz
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise gazetecilerin sorusu üzerine Gazze'deki durum ve ülkesinin bu konudaki politikasıyla ilgili şunları söyledi:
Almanya BM Genel Kurulu’nda oylanan iki devletli çözüm için oyunu verdi. Bundan sonraki süreçte tarihi nedenlerle elbette İsrail’e karşı sorumluluğumuzun bilincinde olarak devam edeceğiz.
Biliyorsunuz Almanya, hala kavranması güç bir suç işledi. Ama olanları da görüyoruz. İnsani hukuka karşı sorumluluğumuz var ve Filistinliler’e karşı sorumluluğumuzu da yerine getireceğiz.