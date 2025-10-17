Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/disisleri-bakani-fidandan-merz-ve-vize-serbestisi-aciklamalari-1100276828.html
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Merz, 'vize serbestisi', AB üyeliği ve Gazze açıklamaları
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Merz, 'vize serbestisi', AB üyeliği ve Gazze açıklamaları
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanyalı mevkidaşı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısında konuşuyor. Fidan, "Gazze'de görev gücü tartışmalarının... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T16:55+0300
2025-10-17T17:47+0300
dünya
hakan fidan
johann wadephul
haberler
türkiye
vize serbestisi
ab ile türkiye arasında vize serbestesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100277746_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_d390b83f3b49cbcb2de4864567486807.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Vize serbestisiTürkiye’nin AB üyeliği 'Gazze'de görev gücü tartışmaları sürüyor''SDG ile yürütülen görüşmeleri yakından takip ediyoruz' Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail’e karşı sorumluluğumuz var, ama olanları görüyoruzAlmanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise gazetecilerin sorusu üzerine Gazze'deki durum ve ülkesinin bu konudaki politikasıyla ilgili şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/son-dakika-haberler-disisleri-bakani-fidan-ve-abdli-mevkidasi-rubio-telefonda-gazzeyi-gorustu-1100243179.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100277746_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_8875fba0883a3ff79e7c1ff513ee55c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, johann wadephul, haberler, türkiye, vize serbestisi, ab ile türkiye arasında vize serbestesi
hakan fidan, johann wadephul, haberler, türkiye, vize serbestisi, ab ile türkiye arasında vize serbestesi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Merz, 'vize serbestisi', AB üyeliği ve Gazze açıklamaları

16:55 17.10.2025 (güncellendi: 17:47 17.10.2025)
© Ahmet Serdar EserHakan Fidan ve Johann David Wadephul
Hakan Fidan ve Johann David Wadephul - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
© Ahmet Serdar Eser
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanyalı mevkidaşı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısında konuşuyor. Fidan, "Gazze'de görev gücü tartışmalarının sürdüğünü" belirtirken, Almanya Şansölyesi Merz'in Türkiye ziyareti ve 'vize serbestisi' konularında açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye'nin AB üyeliği için ise 'niyet' vurgusu yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Almanya Şansölyesi sayın Merz’in yakında ülkemizi ziyareti gündemde. Sayın mevkidaşımla iki lider arasında konuşulacak konuların da ön hazırlığını yapmış olduk.

Vize serbestisi

Vize serbestisi diyaloğu başlamalı. Vize konusunda sorunlar giderilmedi.
Bu alandaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu alandaki ilerlemelerin Türkiye’ye ivme kazandırdığını düşünüyoruz.
Schengen vizesindeki sorunlar giderilmiş değil, bu konudaki taleplerimizi de paylaştım.

Türkiye’nin AB üyeliği

Tabii ki uygulamada yapılması gereken çalışmalar var ama biliyorsunuz onun daha da gerisinde olan asıl olan, niyeti ortaya koymak.
Avrupa Birliği şöyle bir durumda olduğu zaman, ‘ben gerekli şartları karşıladığı zaman Türkiye’nin AB’de olmasından mutluluk duyarım’ dendiği zaman, iki tarafta donmuş olan başlıkların geri açılacağını düşünüyorum.
Türkiye gibi bir güç Avrupa gibi bir güç birleşmediği zaman ki bizim birliğimizden bir süper güç çıkması mümkün, her iki taraf da bağımlılıklara devam eder.
Belki bugün Avrupa, krizlere daha dayanıklı olacaktı.
Ama zamanın bir ruhu var, bugün geldiğimiz noktada daha iyi bir noktada olduğumuz düşünüyorum.
Vize serbestisi konusu ve AB-Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirecek konuları da görüştük. Dediğim gibi atacağımız adımları atacağız.

'Gazze'de görev gücü tartışmaları sürüyor'

Türkiye Gazze'ye nefes Filistin'e umut olmaya devam edecektir.
Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı. Aynı zamanda kalıcı barışın olması için iki devletli çözümlerin getirilmesi gerekiyor.
Gazze için şu anda istikrar gücü nasıl oluşturulmalı bununla ilgili erken yürüyen tartışmalar var. Bunu da yakından takip ediyoruz.
Günün sonunda hedefimiz İsrail ve Filistin arasındaki bir tampon bölgede, iki tarafın da birbirine zarar vermeyeceği bir ortam oluşturmak.

'SDG ile yürütülen görüşmeleri yakından takip ediyoruz'

Görüşmelerimiz kapsamında Suriye'deki durumu da ele alıyoruz.
Suriye hükümetinin SDG ile yürüttüğü görüşmeleri yakından takip ediyoruz.

Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail’e karşı sorumluluğumuz var, ama olanları görüyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise gazetecilerin sorusu üzerine Gazze'deki durum ve ülkesinin bu konudaki politikasıyla ilgili şunları söyledi:
Almanya BM Genel Kurulu’nda oylanan iki devletli çözüm için oyunu verdi. Bundan sonraki süreçte tarihi nedenlerle elbette İsrail’e karşı sorumluluğumuzun bilincinde olarak devam edeceğiz.
Biliyorsunuz Almanya, hala kavranması güç bir suç işledi. Ama olanları da görüyoruz. İnsani hukuka karşı sorumluluğumuz var ve Filistinliler’e karşı sorumluluğumuzu da yerine getireceğiz.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio telefonda Gazze'yi görüştü
Dün, 16:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала