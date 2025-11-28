https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/chp-39-olagan-kurultayi-baskentte-basladi-1101377444.html

CHP 39. Olağan Kurultayı başkentte başladı

CHP'in üç gün sürecek kurultayı başladı. Genel Başkan Özgür Özel, partisinin 39. Olağan Kurultayı'nda konuştu. 28.11.2025, Sputnik Türkiye

CHP 39. Kurultayı bugün Ankara'da başladı. 3 günlük kurultay öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, partinin 39. Olağan Kurultayı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.Heyet, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.Kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengin mozoleye sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

