https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/chp-39-olagan-kurultayi-baskentte-basladi-1101377444.html
CHP 39. Olağan Kurultayı başkentte başladı
CHP 39. Olağan Kurultayı başkentte başladı
Sputnik Türkiye
CHP'in üç gün sürecek kurultayı başladı. Genel Başkan Özgür Özel, partisinin 39. Olağan Kurultayı'nda konuştu. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T11:04+0300
2025-11-28T11:04+0300
2025-11-28T11:04+0300
poli̇ti̇ka
chp
özgür özel
chp 39. olağan kurultayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101376547_0:99:3287:1948_1920x0_80_0_0_43ed709fe21fa35fbab7203730763ad9.jpg
CHP 39. Kurultayı bugün Ankara'da başladı. 3 günlük kurultay öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, partinin 39. Olağan Kurultayı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.Heyet, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.Kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengin mozoleye sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/selvi-erdoganin-chpnin-imrali-heyetine-karsi-cikmasini-elestirmesini-bekliyordum-chpye-deginmedi-1101329527.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101376547_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_89234f687c27b20115af1ff68b5d04a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, özgür özel, chp 39. olağan kurultayı
chp, özgür özel, chp 39. olağan kurultayı
CHP 39. Olağan Kurultayı başkentte başladı
CHP'in üç gün sürecek kurultayı başladı. Genel Başkan Özgür Özel, partisinin 39. Olağan Kurultayı'nda konuştu.
CHP 39. Kurultayı bugün Ankara'da başladı. 3 günlük kurultay öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, partinin 39. Olağan Kurultayı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Heyet, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.
Kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengin mozoleye sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.