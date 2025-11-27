Selvi: Erdoğan'ın CHP’nin İmralı heyetine karşı çıkmasını eleştirmesini bekliyordum, CHP’ye değinmedi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/selvi-erdoganin-chpnin-imrali-heyetine-karsi-cikmasini-elestirmesini-bekliyordum-chpye-deginmedi-1101329527.html
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin İmralı tavrına ilişkin değerlendirme yapmadığını söyledi.Selvi, Hürriyet gazetesinde yer alan köşesinde bugün şu ifadeleri kullandı:
Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin İmralı tavrı konusuna değinmediğini söyledi "Erdoğan, CHP’ye değinmedi. CHP’nin kararına ilişkin en ufak bir değerlendirme yapmadı." dedi.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin İmralı tavrına ilişkin değerlendirme yapmadığını söyledi.
Selvi, Hürriyet gazetesinde yer alan köşesinde bugün şu ifadeleri kullandı
:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı ziyaretini değerlendirirken Meclis’te komisyon kurulmasını öneren CHP’nin İmralı heyetine karşı çıkmasını eleştirmesini bekliyordum. En azından bunu bir çelişki olarak yorumlar diye düşünüyordum. Erdoğan, CHP’ye değinmedi. CHP’nin kararına ilişkin en ufak bir değerlendirme yapmadı. Sadece kendi pozisyonlarını belirledi. “Cumhur İttifakı olarak Terörsüz Türkiye çalışmalarını eşgüdüm içinde yürütüyoruz” dedi. DEM heyetini belirli periyotlarla kabul ettiğini anlattı. Meclis komisyonunun sürece çok önemli hizmetlerde bulunduğunu teyit etti. Ama manşet çıkarma merakıyla gazetecilerin beklediği CHP’ye yönelik bir değerlendirme yapmadı, en ufak bir eleştiride bulunmadı. Erdoğan’ın bu tavrı dikkatimi çekti. Beni şaşırtan nokta burasıydı.