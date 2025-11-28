Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/cesmeyi-saganak-yagis-vurdu-cadde-ve-sokaklar-sular-altinda-kaldi-1101400127.html
Çeşme’yi sağanak yağış vurdu: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Çeşme’yi sağanak yağış vurdu: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı
İzmir'in Çeşme ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. İlçe genelinde cadde ve sokaklar adeta göle dönerken... 28.11.2025
Çeşme'de etkili olan sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu.Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler su dolu yollarda mahsur kalırken, yer yer yaşanan çökme nedeniyle zor anlar yaşandı.Evleri, iş yerleri ve araçları su basan ilçe sakinleri büyük mağduriyet yaşarken, bazıları su basan alanları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.Çeşme Belediyesi ekipleri ise bölgeye sevk edilerek tıkanan rögarları açmak, suyu tahliye etmek ve mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin ilçe genelindeki müdahaleleri sürüyor.
Çeşme’yi sağanak yağış vurdu: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. İlçe genelinde cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi.
Çeşme'de etkili olan sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu.
Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler su dolu yollarda mahsur kalırken, yer yer yaşanan çökme nedeniyle zor anlar yaşandı.
Evleri, iş yerleri ve araçları su basan ilçe sakinleri büyük mağduriyet yaşarken, bazıları su basan alanları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.
Çeşme Belediyesi ekipleri ise bölgeye sevk edilerek tıkanan rögarları açmak, suyu tahliye etmek ve mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin ilçe genelindeki müdahaleleri sürüyor.
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
YAŞAM
Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak
16:27
