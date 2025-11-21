https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/bitcoin-90-bin-dolarin-altina-dustu-kripto-para-neden-dusuyor-1101169169.html

Bitcoin 90 bin doların altına düştü: Kripto para neden düşüyor?

Bitcoin 90 bin doların altına düştü: Kripto para neden düşüyor?

Bitcoin fiyatı, 6 Ekim'de ulaştığı 126 bin 272 dolarlık rekor seviyesinden yüzde 30'dan fazla gerileyerek 90 bin doların altına düştü. Öğleden sonra en düşük...

Bitcoin fiyatı, sabah erken saatlerde borsada kısa süreli bir yükseliş yaşansa da, 90 bin doların altına düşerek Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.Öğle saatlerinde Bitcoin, 86 bin 11 dolara kadar geriledi ve 6 Ekim’deki 126 bin 272.76 dolarlık rekorundan yüzde 30’dan fazla düşüş yaşadı. Diğer kripto paralar da değer kaybetti.Ethereum yüzde 5.2 düşerken, XRP yüzde 4.1 değer kaybetti. 6 Ekim’den bu yana iki kripto para sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 34 düşüş yaşadı.

