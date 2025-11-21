Türkiye
Bitcoin 90 bin doların altına düştü: Kripto para neden düşüyor?
Bitcoin fiyatı, 6 Ekim'de ulaştığı 126 bin 272 dolarlık rekor seviyesinden yüzde 30'dan fazla gerileyerek 90 bin doların altına düştü. Öğleden sonra en düşük... 21.11.2025
Bitcoin fiyatı, sabah erken saatlerde borsada kısa süreli bir yükseliş yaşansa da, 90 bin doların altına düşerek Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.Öğle saatlerinde Bitcoin, 86 bin 11 dolara kadar geriledi ve 6 Ekim'deki 126 bin 272.76 dolarlık rekorundan yüzde 30'dan fazla düşüş yaşadı. Diğer kripto paralar da değer kaybetti.Ethereum yüzde 5.2 düşerken, XRP yüzde 4.1 değer kaybetti. 6 Ekim'den bu yana iki kripto para sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 34 düşüş yaşadı.
01:05 21.11.2025
Bitcoin fiyatı, 6 Ekim’de ulaştığı 126 bin 272 dolarlık rekor seviyesinden yüzde 30’dan fazla gerileyerek 90 bin doların altına düştü. Öğleden sonra en düşük 86 bin 11 doları gören kripto para, yatırımcıları temkinli hale getirdi. Ethereum ve XRP gibi diğer kripto paralar da değer kaybına uğradı.
Bitcoin fiyatı, sabah erken saatlerde borsada kısa süreli bir yükseliş yaşansa da, 90 bin doların altına düşerek Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.
Öğle saatlerinde Bitcoin, 86 bin 11 dolara kadar geriledi ve 6 Ekim’deki 126 bin 272.76 dolarlık rekorundan yüzde 30’dan fazla düşüş yaşadı. Diğer kripto paralar da değer kaybetti.
Ethereum yüzde 5.2 düşerken, XRP yüzde 4.1 değer kaybetti. 6 Ekim’den bu yana iki kripto para sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 34 düşüş yaşadı.
EKONOMİ
Mayıstan beri en düşük seviyesinde: Bitcoin'de neler oluyor?
14 Kasım, 14:25
