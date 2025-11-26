https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/benzin-ve-motorine-indirim-bekleniyor-tarih-isaret-edildi-1101294963.html

Benzin ve motorine indirim bekleniyor: Tarih işaret edildi

Benzin ve motorine indirim bekleniyor: Tarih işaret edildi

Petrol fiyatlarındaki gevşeme ve rafineri marjlarının gerilemesi, benzin ve motorin fiyatları için indirim ihtimalini güçlendirdi. Sektör kaynakları, düşüş... 26.11.2025, Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarında süren düşüş eğilimi ve rafineri marjlarındaki gerileme, akaryakıt piyasasında indirim beklentisini artırdı. Petrolün uluslararası piyasalarda gevşemesiyle birlikte benzin ve motorinde yeni bir fiyat düzenlemesinin gündeme geldiğini belirtiliyor.İndirimin cuma günü başlaması bekleniyorHenüz indirimin tutarı kesinleşmedi. İndirimli akaryakıt satışının Cuma gününden itibaren geçerli olacağına dair beklentiler piyasada hakim durumda.Güncel akaryakıt fiyatlarıTürkiye’nin üç büyük şehrinde benzin ve motorin fiyatları şu seviyelerde:Benzin fiyatlarıMotorin fiyatları

