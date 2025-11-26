https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/benzin-ve-motorine-indirim-bekleniyor-tarih-isaret-edildi-1101294963.html
Benzin ve motorine indirim bekleniyor: Tarih işaret edildi
Benzin ve motorine indirim bekleniyor: Tarih işaret edildi
26.11.2025
Petrol fiyatlarında süren düşüş eğilimi ve rafineri marjlarındaki gerileme, akaryakıt piyasasında indirim beklentisini artırdı. Petrolün uluslararası piyasalarda gevşemesiyle birlikte benzin ve motorinde yeni bir fiyat düzenlemesinin gündeme geldiğini belirtiliyor.İndirimin cuma günü başlaması bekleniyorHenüz indirimin tutarı kesinleşmedi. İndirimli akaryakıt satışının Cuma gününden itibaren geçerli olacağına dair beklentiler piyasada hakim durumda.Güncel akaryakıt fiyatlarıTürkiye’nin üç büyük şehrinde benzin ve motorin fiyatları şu seviyelerde:Benzin fiyatlarıMotorin fiyatları
