Çin-Japonya gerginliği nedeniyle 491 bin uçak bileti iptal edildi
Çin ve Japonya arasındaki gerilimin artması havayollarını vurdu. Gerginlikle birlikte, Çin'den Japonya'ya yapılan uçuşlar için yaklaşık 491 bin uçak biletinin hafta sonu iade edildiğini bildirdi.Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Japonya'ya seyahat edenleri uyardı ve ülkede bulunanlara güvenlik endişeleri nedeniyle dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu. Çinli havayolları, Japonya'ya giden biletlerde ücretsiz iade imkanı sundu.South China Morning Post'un haberine göre, Çinli havayolları Cumartesi gününden bu yana yaklaşık 491 bin iptal kaydetti, bu da Tokyo'ya yapılan tüm rezervasyonların yaklaşık yüzde 32'sine denk geliyor. Etkilenen uçuşların oranı Cumartesi günü yüzde 82.1'e, Pazartesi günü ise yüzde 75.7'ye ulaştı. Bunun, 2020'de COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana görülen en büyük iptal dalgası olduğu bildiriliyor.Japonya, bu talimata itiraz etti. Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya Bürosu Genel Müdürü Masaaki Kanai, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin 7 Kasım'da Çin'in Tayvan'a saldırmasının 'hayati tehlike yaratacağını' ve Japonya'yı karşılık vermeye zorlayacağını söylemesinin ardından çıkan tartışmayı yatıştırmak için Pekin'e gitti.Ekim ayında Japonya Ulusal Turizm Örgütü, Eylül 2025'te 3.2 milyondan fazla yabancı turistin Japonya'yı ziyaret edeceğini tahmin etti. En büyük grubu Çinli gezginler oluşturdu.
2025
Hafta sonunda Çin’den Japonya’ya yapılan yaklaşık 491 bin uçak bileti iptal edildi. Çin, vatandaşlarını Japonya’ya seyahat konusunda uyarırken Çinli havayolları ücretsiz iade sağladı. Bu, COVID-19’un başlangıcından bu yana en büyük iptal dalgası olarak kaydedildi. Japonya tarafı ise diplomatik tansiyonu düşürmeye çalışıyor.
