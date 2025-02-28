https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/adnan-oktar-3-suctan-beraat-etti-ben-mehdi-degilim-ama-mujdeleyecegim-1094095437.html

Adnan Oktar 3 suçtan beraat etti: 'Ben mehdi değilim ama müjdeleyeceğim'

Adnan Oktar 3 suçtan beraat etti: 'Ben mehdi değilim ama müjdeleyeceğim'

Sputnik Türkiye

2018 yılında tutuklanan Adnan Oktar ve 18 sanık, 'resmi belgede sahtecilik', 'resmi belgeyi bozmak ve yok etmek' ve 'kaçakçılık' suçlarından ayrı ayrı beraat... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T18:27+0300

2025-02-28T18:27+0300

2025-02-28T18:27+0300

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Adnan Oktar ve 18 sanık hakkında açılan sahtecilik suçunun tespit edilemediği gerekçesiyle mahkeme beraat kararı verdi.İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Adnan Oktar ve 18 sanık hakkında 'resmi belgede sahtecilik', 'resmi belgeyi bozmak ve yok etmek' ve 'kaçakçılık' suçlamalarından beraat kararı verildi. Duruşmaya Adnan Oktar ve 14 sanık bizzat katılırken, bazı sanıklar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 4 Kasım 2013’te Haydarpaşa Limanı’na gelen 21 konteynerin sanık Özkan Mamati'nin beyanına göre Çin’den çıkış aşamasında tüm belgelerinin imha edildiğini, yerine sahte belgeler düzenlendiğini belirtti. Ancak bilirkişi raporları, ithal edilen ürünlerin serbest dolaşıma giriş sürecinde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini ortaya koydu.Savunmasında suçlamaları reddeden Adnan Oktar "Arkadaşlarımız konuları anlatıyorlar ama karmaşık bir şey yok. Mehdiyet'in dışında İslam aleminin birleşmesi mümkün değil. Suriye'nin alınmasının sebebi de Mehdi içindir. Mehdinin orada olacağı içindir. Üç dinde mehdiyi bekliyor. Deizm ve ateizm patlama yaptı. Benim zamanında böyle değildi. İman hakikatlerini anlatmak bir yetenektir. 90'ın üzerinde mehdinin çıkacağı şeyler oldu. İsa ve Mesih'te görev başında, Mehdi'de görev başında. Benim böyle bir iddiam yok. Ben Mehdi değilim ama müjdeleyeceğim. Kaçakçılık diye bir şey yok. İtibar düşürmek için yapılmış. Alenen bir kumpas var. Bende Mehdi talebesiyim. Ben 70 yaşındayım trafik cezam bile yok. Birden bire 30 tane suçu işleten insan haline geldim. Yalan, aslı astarı yok. Bizim devletimiz kafasına göre hareket eden bir devlet değildir. Derinliği vardır. Devlet bizim gençlerimizin yiğitliklerini, cesaretlerini denemek istiyor ve gençlerimiz kendilerini kanıtladı. Devlet ne yaparsa hayır ile yapar" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/adnan-oktar-sorusturmasinda-yeni-gelisme-1091237341.html

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