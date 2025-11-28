https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bakan-goktas-duyurdu-odemeler-hesaplara-yatirildi-1101378572.html
Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı
Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. 28.11.2025
Kasım ayı doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldı. Açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı. Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 637 bin annenin hesabına 7,2 milyar liralık ödeme gerçekleştirdi.Doğum yardımı ne kadar?Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini anımsattı.Doğum yardımları ne zamana kadar sürecek?Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, "Bu kapsamda kasım ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 637 bin annenin hesabına 7,2 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk" dedi. Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.Doğum yardımı başvuruları nereye yapılacak?Doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını kaydeden Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabileceğini bildirdi.
