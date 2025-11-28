https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/avrupa-nukleer-guc-acisindan-rusyanin-gerisinde-1101398944.html

‘Avrupa, nükleer güç açısından Rusya'nın gerisinde

'Avrupa, nükleer güç açısından Rusya'nın gerisinde

Le Figaro gazetesinin aktardığı Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) raporuna göre, Rusya'nın sahip olduğu 1.700 konuşlandırılmış ve 2.600...

Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) tarafından hazırlanan yeni bir araştırma, Avrupa’nın, ABD'nin nükleer koruma şemsiyesi olmadan Rusya karşısında nükleer açıdan kırılgan konumda olduğunu gözler önüne serdi. Le Figaro gazetesinde yer alan araştırmaya göre, Rusya’nın stratejik nükleer kapasitesi Avrupa'nın çok üzerinde.Raporda, Rusya'nın yaklaşık 1.700 adet konuşlandırılmış (aktif) nükleer savaş başlığına ve bunun yanı sıra 2.600 civarında depolanmış başlık rezervine sahip olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, bu sayının olası bir nükleer tırmanma durumunda Rusya'ya bariz üstünlük sağladığını ifade ediyor.Buna karşılık Avrupa ülkeleri, nükleer caydırıcılık bağlamında büyük ölçüde ABD'nin genişletilmiş nükleer koruma politikasına ve NATO'nun ortak nükleer görev misyonlarına dayanıyor. Bu çerçevede Avrupa topraklarında NATO'nun yaklaşık 100 adet ABD'ye ait taktik nükleer bombası (B61-12) konuşlandırılmış durumda.Avrupa'nın yalnızca iki nükleer silah sahibi ülkesi olan Fransa ve İngiltere de sınırlı sayıda, “birkaç yüz” olarak belirtilen stratejik nükleer başlık taşıyan sistemlere sahip. Ancak bu kapasitenin, Rusya gibi bir nükleer süper güç karşısında yetersiz kalabileceği vurgulanıyor.Raporda, “Eğer ABD'nin genişletilmiş nükleer caydırıcılık sistemi zayıflarsa ya da etkisiz hale gelirse, Avrupa, Rusya karşısında ciddi bir stratejik dengesizlikle karşı karşıya kalır” deniliyor.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’daki bazı siyasilerin “Rusya Avrupa’ya savaş açabilir” yönündeki açıklamalarını “tam bir saçmalık” olarak nitelendirmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise BM Genel Kurulu’nun 80. oturumunda yaptığı konuşmada, Rusya’nın NATO’ya ya da Avrupa Birliği'ne saldırı niyeti taşımadığının altını çizmişti.

