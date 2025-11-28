‘Avrupa Komisyonu Belçika’nın Rus varlıklarının kullanımına itirazını içeren mektubunu aldı’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/avrupa-komisyonu-belcikanin-rus-varliklarinin-kullanimina-itirazini-iceren-mektubunu-aldi-1101396041.html
17:49 28.11.2025 (güncellendi: 17:50 28.11.2025)
Avrupa Komisyonu, Belçika Başbakanı Bart De Wever’in dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın finansmanında kullanılması planına yönelik endişelerini içeren resmi mektubunu aldığını doğruladı.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında Belçika Başbakanı Bart De Wever’in dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın desteklenmesi amacıyla kullanılmasına ilişkin kaygılarını dile getirdiği mektubun Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’e ulaştığını söyledi.
Pinho, “Başbakan Bart De Wever’in, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’e gönderdiği mektubun alındığını teyit edebilirim” diyerek, Avrupa Komisyonu’nun Belçika'nın dile getirdiği endişeleri gidermek üzere bir hukuki teklif sunmaya hazır olduğunu belirtti.
Pinho, Belçika’nın zaman içerisinde yeni talepler öne sürüp sürmediği ya da varlıkların olası bir barış çözümünü zora sokup sokmadığı gibi sorulara ise yorum yapmaktan kaçındı. Sözcü, “Bu konu, Ukrayna ile ilgili barış anlaşmalarına yönelik genel tartışmaların bir parçası ve şu aşamada şu veya bu yönde derinlemesine yorum yapmıyoruz” ifadeleriyle yetindi.
Belçika Başbakanı mektubunda, AB Komisyonu’nun Rusya’ya ait dondurulmuş varlıkların Ukrayna’nın finansmanına aktarılmasına yönelik planının çok hızlı ve hazırlıksız bir şekilde devreye alınmasının, olası bir barış anlaşması ihtimalini tehlikeye atabileceği uyarısında bulunmuştu.
Moskova daha önce, Batı ülkelerinin Rusya’ya ait varlıkları dondurmasını “açık bir hırsızlık eylemi” olarak nitelendirmiş ve bu yöndeki adımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu defalarca dile getirmişti.