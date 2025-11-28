Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/ankarada-153-kisi-hastanelik-oldu-2-isletme-muhurlendi-tarihi-gecmis-et-ve-tavuk-urunleri-bulundu-1101392751.html
Ankara’da 153 kişi hastanelik oldu: 2 işletme mühürlendi, tarihi geçmiş et ve tavuk ürünleri bulundu
Ankara’da 153 kişi hastanelik oldu: 2 işletme mühürlendi, tarihi geçmiş et ve tavuk ürünleri bulundu
Sputnik Türkiye
Ankara’da 153 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmasının ardından, vatandaşların yemek yediği işletme ile bu işletmeye ürün sağlayan... 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T16:25+0300
2025-11-28T16:35+0300
türki̇ye
ankara
gıda
gıda zehirlenmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101394255_0:89:1170:747_1920x0_80_0_0_f8de2dd3f20dbc20dc7b251ab76118c4.jpg
Ankara’da çok sayıda kişinin bulantı ve kusma şikâyetleriyle hastanelere başvurduğu gıda zehirlenmesi iddiaları üzerine harekete geçen Etimesgut Belediyesi ve zabıta ekipleri, şikâyetlerin odağındaki iki işletmede inceleme yaptı.Ruhsata aykırı catering ve tarihi geçmiş ürünlerEtimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada gelen ihbarlar ve Emniyet Müdürlüğü teyidi üzerine denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti.Kerimoğlu, hastaneye başvuran kişilerin yemek yediği işletmenin ruhsata aykırı catering hizmeti verdiğinin belirlendiğini söyledi. Denetimlerde işletmede son kullanma tarihi geçmiş paketlenmiş et ve tavuk ürünleri tespit edildi.Tedarikçi i̇şletme de mühürlendiAynı işletmeye ürün sağlayan başka bir iş yerinin de zabıta ekiplerince denetlendiğini aktaran Kerimoğlu, her iki işletmenin de toplum ve çevre sağlığını tehlikeye soktukları gerekçesiyle mühürlenerek faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.Kerimoğlu şu ifadeleri kullandı:"Belediyemizin halk sağlığı ve gıda güvenliğine yönelik denetimlerini aralıksız sürdüreceğini, yasalara ve sağlık standartlarına aykırı hareket eden bu tür işletmelere karşı kararlılıkla mücadele edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."Soruşturmada 4 şüpheli gözaltındaOlayla ilgili adli süreç de devam ediyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, dün çeşitli ilçelerde çok sayıda kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak şikâyette bulunması ve toplam 153 kişinin hastanelere başvurması üzerine soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında, aralarında yemek firması sahibinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/ankarada-gida-zehirlenmesi-154-kisi-hastaneye-basvurdu-1101367396.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101394255_29:0:1142:835_1920x0_80_0_0_b447f9f3043571d3c5190c72e1b34c21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, gıda, gıda zehirlenmesi
ankara, gıda, gıda zehirlenmesi

Ankara’da 153 kişi hastanelik oldu: 2 işletme mühürlendi, tarihi geçmiş et ve tavuk ürünleri bulundu

16:25 28.11.2025 (güncellendi: 16:35 28.11.2025)
Ankara zehirlenme
Ankara zehirlenme - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
Abone ol
Ankara’da 153 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmasının ardından, vatandaşların yemek yediği işletme ile bu işletmeye ürün sağlayan tedarikçi, Etimesgut Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlendi. Denetimlerde ruhsata aykırı catering faaliyeti ve son kullanma tarihi geçmiş et ürünleri tespit edildi.
Ankara’da çok sayıda kişinin bulantı ve kusma şikâyetleriyle hastanelere başvurduğu gıda zehirlenmesi iddiaları üzerine harekete geçen Etimesgut Belediyesi ve zabıta ekipleri, şikâyetlerin odağındaki iki işletmede inceleme yaptı.

Ruhsata aykırı catering ve tarihi geçmiş ürünler

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada gelen ihbarlar ve Emniyet Müdürlüğü teyidi üzerine denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti.
Kerimoğlu, hastaneye başvuran kişilerin yemek yediği işletmenin ruhsata aykırı catering hizmeti verdiğinin belirlendiğini söyledi. Denetimlerde işletmede son kullanma tarihi geçmiş paketlenmiş et ve tavuk ürünleri tespit edildi.

Tedarikçi i̇şletme de mühürlendi

Aynı işletmeye ürün sağlayan başka bir iş yerinin de zabıta ekiplerince denetlendiğini aktaran Kerimoğlu, her iki işletmenin de toplum ve çevre sağlığını tehlikeye soktukları gerekçesiyle mühürlenerek faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Kerimoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemizin halk sağlığı ve gıda güvenliğine yönelik denetimlerini aralıksız sürdüreceğini, yasalara ve sağlık standartlarına aykırı hareket eden bu tür işletmelere karşı kararlılıkla mücadele edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Soruşturmada 4 şüpheli gözaltında

Olayla ilgili adli süreç de devam ediyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, dün çeşitli ilçelerde çok sayıda kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak şikâyette bulunması ve toplam 153 kişinin hastanelere başvurması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, aralarında yemek firması sahibinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
TÜRKİYE
Ankara'da gıda zehirlenmesi: 154 kişi hastaneye başvurdu
Dün, 23:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала