Ankara’da 153 kişi hastanelik oldu: 2 işletme mühürlendi, tarihi geçmiş et ve tavuk ürünleri bulundu
16:25 28.11.2025 (güncellendi: 16:35 28.11.2025)
Ankara zehirlenme
Abone ol
Ankara’da 153 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmasının ardından, vatandaşların yemek yediği işletme ile bu işletmeye ürün sağlayan tedarikçi, Etimesgut Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlendi. Denetimlerde ruhsata aykırı catering faaliyeti ve son kullanma tarihi geçmiş et ürünleri tespit edildi.
Ankara’da çok sayıda kişinin bulantı ve kusma şikâyetleriyle hastanelere başvurduğu gıda zehirlenmesi iddiaları üzerine harekete geçen Etimesgut Belediyesi ve zabıta ekipleri, şikâyetlerin odağındaki iki işletmede inceleme yaptı.
Ruhsata aykırı catering ve tarihi geçmiş ürünler
Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada gelen ihbarlar ve Emniyet Müdürlüğü teyidi üzerine denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti.
Kerimoğlu, hastaneye başvuran kişilerin yemek yediği işletmenin ruhsata aykırı catering hizmeti verdiğinin belirlendiğini söyledi. Denetimlerde işletmede son kullanma tarihi geçmiş paketlenmiş et ve tavuk ürünleri tespit edildi.
Kerimoğlu, hastaneye başvuran kişilerin yemek yediği işletmenin ruhsata aykırı catering hizmeti verdiğinin belirlendiğini söyledi. Denetimlerde işletmede son kullanma tarihi geçmiş paketlenmiş et ve tavuk ürünleri tespit edildi.
Tedarikçi i̇şletme de mühürlendi
Aynı işletmeye ürün sağlayan başka bir iş yerinin de zabıta ekiplerince denetlendiğini aktaran Kerimoğlu, her iki işletmenin de toplum ve çevre sağlığını tehlikeye soktukları gerekçesiyle mühürlenerek faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Kerimoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Belediyemizin halk sağlığı ve gıda güvenliğine yönelik denetimlerini aralıksız sürdüreceğini, yasalara ve sağlık standartlarına aykırı hareket eden bu tür işletmelere karşı kararlılıkla mücadele edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."
"Belediyemizin halk sağlığı ve gıda güvenliğine yönelik denetimlerini aralıksız sürdüreceğini, yasalara ve sağlık standartlarına aykırı hareket eden bu tür işletmelere karşı kararlılıkla mücadele edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Soruşturmada 4 şüpheli gözaltında
Olayla ilgili adli süreç de devam ediyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, dün çeşitli ilçelerde çok sayıda kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak şikâyette bulunması ve toplam 153 kişinin hastanelere başvurması üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, aralarında yemek firması sahibinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, aralarında yemek firması sahibinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.