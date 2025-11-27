Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/ankarada-gida-zehirlenmesi-154-kisi-hastaneye-basvurdu-1101367396.html
Ankara'da gıda zehirlenmesi: 154 kişi hastaneye başvurdu
Ankara'da gıda zehirlenmesi: 154 kişi hastaneye başvurdu
Ankara'nın bazı ilçelerinde bulantı ve kusma şikayetleriyle 154 kişi hastanelere başvurdu. İlk incelemelere göre, şikayetlerin ortak nedeni bir yemek... 27.11.2025
Ankara’da Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’deki inşaat şantiyeleriyle bazı ikametlerden yapılan çok sayıda çağrı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. İlk belirlemelere göre toplam 154 kişi başkentteki çeşitli hastanelere müracaat etti. Bu kişilerden 8’i taburcu edilirken, 142’sinin acil servislerde, 4 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Olay yerine yönlendirilen ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, şikayetlerin ortak paydasının bir yemek firması tarafından dağıtılan tavuk döner menüsü olduğu belirlendi. Bulguların gıda zehirlenmesi ihtimaliyle uyumlu olduğu kaydedildi.
Ankara'da gıda zehirlenmesi: 154 kişi hastaneye başvurdu

23:37 27.11.2025
Ankara'nın bazı ilçelerinde bulantı ve kusma şikayetleriyle 154 kişi hastanelere başvurdu. İlk incelemelere göre, şikayetlerin ortak nedeni bir yemek firmasının dağıttığı tavuk döner menüsü olarak tespit edildi. Hastalardan 8’i taburcu edilirken, 142’si acil servislerde, 4’ü yoğun bakımda tedaviye devam ediyor.
Ankara’da Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’deki inşaat şantiyeleriyle bazı ikametlerden yapılan çok sayıda çağrı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.
İlk belirlemelere göre toplam 154 kişi başkentteki çeşitli hastanelere müracaat etti. Bu kişilerden 8’i taburcu edilirken, 142’sinin acil servislerde, 4 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay yerine yönlendirilen ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, şikayetlerin ortak paydasının bir yemek firması tarafından dağıtılan tavuk döner menüsü olduğu belirlendi. Bulguların gıda zehirlenmesi ihtimaliyle uyumlu olduğu kaydedildi.
