Ankara'da gıda zehirlenmesi: 154 kişi hastaneye başvurdu

Ankara'nın bazı ilçelerinde bulantı ve kusma şikayetleriyle 154 kişi hastanelere başvurdu. İlk incelemelere göre, şikayetlerin ortak nedeni bir yemek... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

Ankara’da Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’deki inşaat şantiyeleriyle bazı ikametlerden yapılan çok sayıda çağrı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. İlk belirlemelere göre toplam 154 kişi başkentteki çeşitli hastanelere müracaat etti. Bu kişilerden 8’i taburcu edilirken, 142’sinin acil servislerde, 4 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Olay yerine yönlendirilen ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, şikayetlerin ortak paydasının bir yemek firması tarafından dağıtılan tavuk döner menüsü olduğu belirlendi. Bulguların gıda zehirlenmesi ihtimaliyle uyumlu olduğu kaydedildi.

