https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/ankarada-gida-zehirlenmesi-154-kisi-hastaneye-basvurdu-1101367396.html
Ankara'da gıda zehirlenmesi: 154 kişi hastaneye başvurdu
Ankara'da gıda zehirlenmesi: 154 kişi hastaneye başvurdu
Sputnik Türkiye
Ankara'nın bazı ilçelerinde bulantı ve kusma şikayetleriyle 154 kişi hastanelere başvurdu. İlk incelemelere göre, şikayetlerin ortak nedeni bir yemek... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T23:37+0300
2025-11-27T23:37+0300
2025-11-27T23:37+0300
türki̇ye
ankara
gıda zehirlenmesi
toplu gıda zehirlenmesi
gıda zehirlenmesi nedir
gıda zehirlenmesi belirtileri
gıda malzemeleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
Ankara’da Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’deki inşaat şantiyeleriyle bazı ikametlerden yapılan çok sayıda çağrı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. İlk belirlemelere göre toplam 154 kişi başkentteki çeşitli hastanelere müracaat etti. Bu kişilerden 8’i taburcu edilirken, 142’sinin acil servislerde, 4 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Olay yerine yönlendirilen ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, şikayetlerin ortak paydasının bir yemek firması tarafından dağıtılan tavuk döner menüsü olduğu belirlendi. Bulguların gıda zehirlenmesi ihtimaliyle uyumlu olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/istanbulda-gida-zehirlenmesi-40-kisi-hastanelik-oldu-1101321474.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi nedir, gıda zehirlenmesi belirtileri, gıda malzemeleri
ankara, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi nedir, gıda zehirlenmesi belirtileri, gıda malzemeleri
Ankara'da gıda zehirlenmesi: 154 kişi hastaneye başvurdu
Ankara'nın bazı ilçelerinde bulantı ve kusma şikayetleriyle 154 kişi hastanelere başvurdu. İlk incelemelere göre, şikayetlerin ortak nedeni bir yemek firmasının dağıttığı tavuk döner menüsü olarak tespit edildi. Hastalardan 8’i taburcu edilirken, 142’si acil servislerde, 4’ü yoğun bakımda tedaviye devam ediyor.
Ankara’da Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’deki inşaat şantiyeleriyle bazı ikametlerden yapılan çok sayıda çağrı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.
İlk belirlemelere göre toplam 154 kişi başkentteki çeşitli hastanelere müracaat etti. Bu kişilerden 8’i taburcu edilirken, 142’sinin acil servislerde, 4 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay yerine yönlendirilen ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, şikayetlerin ortak paydasının bir yemek firması tarafından dağıtılan tavuk döner menüsü olduğu belirlendi. Bulguların gıda zehirlenmesi ihtimaliyle uyumlu olduğu kaydedildi.